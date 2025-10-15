Apple lại úp mở bất ngờ

Apple vừa xác nhận sắp ra mắt MacBook Pro mới, nhiều khả năng sử dụng chip M5 và bổ sung màu xanh dương.

Hình ảnh MacBook Pro mới trong video của đại diện Apple. Ảnh: @gregjoz/X.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 15/10, Giám đốc Marketing Toàn cầu Greg Joswiak tiết lộ Apple sắp ra mắt thiết bị mới. Dựa theo video được chia sẻ, sản phẩm tiếp theo nhiều khả năng là MacBook Pro M5.

“Một sức mạnh mới sắp xuất hiện”, Joswiak chia sẻ trong bài viết. Video gồm chữ “Coming Soon” (tạm dịch: Sắp ra mắt) cùng mặt bên của MacBook Pro.

Video của Joswiak hé lộ một số chi tiết thú vị. Tông màu và hiệu ứng ánh sáng chủ đạo của video có màu xanh dương. Theo 9to5Mac, có khả năng MacBook Pro M5 sẽ bổ sung màu xanh dương, giống MacBook Air và iPhone Air. Hiện tại, dòng MacBook Pro chỉ có màu đen và bạc.

Chiếc MacBook Pro trong video được gấp theo chữ “V”. Đây có thể là chữ La Mã tượng trưng số 5, ám chỉ chip xử lý M5. Joswiak còn mở đầu bằng cụm “Mmmmm” (5 chữ M), cũng có thể gợi ý về chip M5.

Ngoài những thông tin trên, video không chia sẻ thêm chi tiết về sản phẩm mới. Trước đó, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg liệt kê những thiết bị được Apple ra mắt trong tuần, ngoài MacBook Pro còn có iPad Pro M5 và Vision Pro M5.

“Với việc đã ra mắt dòng iPhone 17, iPhone Air và AirPods Pro 3, Apple sẽ tập trung cho các sản phẩm mùa thu còn lại trong tuần này”, Gurman chia sẻ trong bản tin Power On.

Apple được cho sẽ ra mắt trước MacBook Pro M5 dòng cơ bản (kích thước 14 inch), trong khi các mẫu M5 Pro và M5 Max mạnh hơn (kích thước 14/16 inch) dự kiến trình làng đầu năm sau.

Gurman dẫn chứng rằng phiên bản MacBook Pro M4 hiện tại đang khan hàng, trong khi dòng M4 Pro hay M4 Max vẫn có nguồn cung bình thường. Việc thiếu hàng thường là dấu hiệu cho thấy phiên bản mới hơn sắp trình làng.

MacBook Pro M5 có thể là thế hệ cuối cùng giữ thiết kế hiện tại. Kể từ dòng M6, hãng dự kiến chuyển sang thiết kế mới, sử dụng màn hình OLED tương tự iPhone và iPad Pro.