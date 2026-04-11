Bắt giữ vụ khai thác, vận chuyển cây Muội hồng ở Ninh Bình

Khoảng 22h ngày 10/4, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình bắt đối tượng Hồ Công Hoàng trong quá trình vận chuyển 6 cây Muội hồng, qua đó ngăn chặn tình trạng khai thác cây Muội hồng từ tự nhiên.

Theo thông tin từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình ngày 11/4, trên địa bàn vừa phát hiện, bắt giữ một vụ khai thác và vận chuyển cây Muội hồng.

Trước đó, nhận được thông tin về vụ việc khai thác cây Muội hồng trên địa bàn phường Hoa Lư, Hạt Kiểm lâm khu vực III, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình, công an phường Hoa Lư tổ chức truy bắt.

Ông Tô Văn Vượng, Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình, cho biết khoảng 22h ngày 10/4, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng trong quá trình vận chuyển 6 cây Muội hồng xuống núi tại khu vực Khoảnh 1, tiểu khu 14347 bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Ninh Bình.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình kiên quyết đấu tranh với tình trạng khai thác, vận chuyển cây Muội hồng trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát.

Đối tượng khai thác và vận chuyển được xác định là Hồ Công Hoàng, sinh năm 1999, trú tại thôn Xuân Hưng, xã Như Thanh, Thanh Hóa. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác cây Muội hồng từ rừng tự nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 1717/UBND-VP3 ngày 24/3/2026 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác cây Muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng khai thác cây Muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường có rừng và các chủ rừng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm để tuần tra, kiểm soát rừng, đặc biệt tại các khu vực có cây Muội hồng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; không để phát sinh điểm nóng về khai thác, thu gom cây rừng tự nhiên trái phép.

Cây Muội hồng có tên khoa học là Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim, là loài cây thân gỗ hoặc bụi thân gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, thường mọc ở các khu vực núi đá, vách đá, sườn núi và sinh cảnh rừng tự nhiên.

Thời gian gần đây, cây Muội hồng được giao dịch trên thị trường với giá bị đẩy lên bất thường, trở thành tâm điểm bị khai thác để làm cây cảnh.