Bắt giữ nhóm thanh niên cho vay nặng lãi

Khởi tố bí thư xã do liên quan sai phạm cụm dân cư vượt lũ

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Bí thư Đảng ủy Bình Thành Bạch Việt Mến.