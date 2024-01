Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng và đánh bạc

Nhóm do Lê Quốc Bình (SN 1990, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cầm đầu đã cho vay với mức lãi suất lên đến 7.000 đồng/triệu/ngày.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 26/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thanh Thủy phát hiện trên địa bàn xã Hoàng Xá có 1 ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề...

Quá trình rà soát, Công an huyện Thanh Thủy phát hiện ổ nhóm do Lê Quốc Bình cầm đầu. Bình đã câu kết với một số đối tượng trên địa bàn để hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.

Công an huyện Thanh Thủy hỏi cung đối tượng trong vụ án.

Công an huyện Thanh Thủy đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt xoá ổ nhóm tội phạm trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 21/12/2023, Công an huyện Thanh Thủy đồng loạt kiểm tra, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng gồm: Lê Quốc Bình; Phùng Văn Nam (SN 2000); Nguyễn Văn Quang (SN 1986); Đặng Minh Trường (SN 1989); Nguyễn Văn Bích, Bùi Thanh Tâm (SN 1993) cùng trú tại huyện Thanh Thủy. Kết quả kiểm tra, khám xét thu giữ 53 bình chứa khí cười, nhiều hung khí nguy hiểm như: dao, kiếm, phóng lợn và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, đánh bạc.

Quá trình điều tra đã làm rõ số tiền đánh bạc của Lê Quốc Bình và các đối tượng trong ngày 21/12/2023 là hơn 200 triệu đồng. Đối với hành vi cho vay lãi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã làm rõ các đối tượng đã cho 23 người vay tiền với tổng số tiền cho vay 665 triệu đồng với lãi suất từ 2.000 đồng/ triệu/ngày đến 7.000 đồng/triệu/ngày.

Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lời bất chính là gần 100 triệu đồng. Ngoài các đối tượng trên, Cơ quan CSĐT còn làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Tang vật vụ án.

Căn cứ chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quang, Đặng Minh Trường, Nguyễn Văn Bích, Lưu Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Bích (SN 1989, trú tại thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về hành vi “Đánh bạc”; khởi tố Lê Quốc Bình, Phùng Văn Nam về hành vi “Đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố Ngô Đức Thắng (sinh năm 1987, trú tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.