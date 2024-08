Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.000 viên ma túy tổng hợp

Công an phát hiện Nguyễn Đức Nam đang ôm thùng xốp đứng cạnh ôtô bán tải màu đen có nhiều biểu hiện nghi vấn, sau đó Nam đã lấy từ trong thùng xốp ra 5 túi nylon chứa gần 1.000 viên ma túy.

Ngày 8/8, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Quảng Ninh và Công an xã Võ Ninh phối hợp bắt quả tang Nguyễn Đức Nam (sinh năm 1996, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gần 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 6/8, Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Bình) chủ trì, phối hợp Công an huyện Quảng Ninh, Công an xã Võ Ninh tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự ở xã Võ Ninh.

Quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đầu đường tránh lũ, thuộc xã Võ Ninh, Công an phát hiện Nguyễn Đức Nam đang ôm thùng xốp đứng cạnh ôtô bán tải màu đen có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Đức Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát.

Sau đó, Nam đã lấy từ trong thùng xốp ra 5 túi nylon chứa gần 1.000 viên ma túy. Đối tượng khai nhận số ma túy trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ Nguyễn Đức Nam, thu giữ các vật chứng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an thành phố Hưng Yên đang tạm giữ 8 nam thanh niên về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên) nhận được đơn trình báo của em B.Q.V. (trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) cho biết khoảng 23h ngày 28/7, V. cùng bạn điều khiển xe máy vào thành phố Hưng Yên chơi, khi đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh, thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy, mặc đồ đen, đeo khẩu trang, sử dụng dao, gạch, gậy và vỏ chai bia chặn đánh.

Do sợ hãi, cả hai bỏ chạy và để lại chiếc xe máy. Một lúc sau, khi nhóm thanh niên rời đi, cả hai quay lại thì phát hiện xe đã bị mất. Giá trị của chiếc xe khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an thành phố Hưng Yên đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh vụ việc, truy tìm các đối tượng có liên quan.

Đến ngày 1/8, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập 8 đối tượng, 16-21 tuổi, đều trú tại huyện Ân Thi.

Các đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng dao, gậy và vỏ chai bia để đe dọa, đuổi đánh. Khi thấy 2 thanh niên bỏ xe lại, các đối tượng đã mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Công an thành phố Hưng Yên đã tạm giữ hình sự 8 nam thanh niên về hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.