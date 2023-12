Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 15 năm

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã bắt giữ Phùng Mạnh Cường (SN 1987, cư trú tại phường 10, TP Vùng Tàu) là đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/11/2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành (nay là Công an thị xã Phú Mỹ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã đối tượng Phùng Mạnh Cường về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ xác định đối tượng có tên Đinh Khương Duy Cường (SN 1987; cư trú tại phường 10, TP Vũng Tàu) chính là đối tượng Phùng Mạnh Cường nên đã tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Phùng Mạnh Cường đã trốn truy nã 15 năm.

Ngày 29/12, Công an TP Bà Rịa cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an TP.HCM, bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đặng Thị Ngọc Diễm (SN 1977, trú tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa) sau 18 ngày xác lập chuyên án.

Diễm là đối tượng mua ma túy số lượng lớn từ TP.HCM mang về bán cho con nghiện tại TP Bà Rịa và các khu vực lân cận.

Sau một quá trình theo dõi, ngày 30/11/2022, Cơ quan Công an đã bắt quả tang Diễm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đối tượng đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Đặng Thị Ngọc Diễm bị bắt đưa về cơ quan công an.

Ngày 11/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa đã ra quyết định truy nã đặc biệt, đồng thời xác lập chuyên án nhằm truy bắt bằng được đối tượng. Đặng Thị Ngọc Diễm bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh.