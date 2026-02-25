Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giữ đối tượng dùng xà beng đánh gãy chân Đại úy công an ở Lâm Đồng

  • Thứ tư, 25/2/2026 10:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong quá trình đến mời K'Jao về trụ sở làm việc để làm rõ hành vi ném đá nhà hàng xóm, Đại úy Trần Việt Hoàn bị đối tượng dùng xà beng tấn công.

Ngày 24/2, K'Jao, 25 tuổi, bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giam để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, hôm 19/2 (mùng 3 Tết), Đại úy Trần Việt Hoàn và Đại úy Trần Tiến Đạt, cán bộ tổ cảnh sát khu vực Công an phường 3 Bảo Lộc, nhận tin báo của Ka Thuyên (sinh năm 1999, ở 1/8 Lữ Gia, phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng) về việc có người ném đá lên mái tôn nhà Ka Thuyên.

Bat giu doi tuong, dung xa beng, danh gay chan, Dai uy cong an anh 1

K'Jao bị bắt giữ sau khi tấn công Đại úy Hoàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi nhận tin, Đại úy Đạt và Đại úy Hoàn đi cùng anh K'Minh, tổ trưởng an ninh trật tự Đạ Nghịch, đến hiện trường vụ việc.

Sau khi xác định K'Jao (SN 2001, trú phường 3 Bảo Lộc) là người ném đá vào nhà Ka Thuyên, 3 cán bộ đến nhà mời K'Jao đến trụ sở làm việc.

Lúc này, K'Jao lấy cây xà beng xông vào bổ về phía Đại úy Hoàn. Anh Hoàn lùi lại để tránh nhưng trượt chân, ngã ngửa ra phía sau.

Bat giu doi tuong, dung xa beng, danh gay chan, Dai uy cong an anh 2

Cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng thăm Đại úy Trần Việt Hoàn. Ảnh: Công an cung cấp.

K'Jao tiếp tục dùng xà beng bổ tiếp vào cẳng chân trái của Đại úy Hoàn. Kết quả khám thương tích, Đại úy Trần Việt Hoàn bị gãy xương đơn thuần xương mác không di lệch, tổn thương nông tác động nhiều vùng cơ thể.

Công an phường 3 Bảo Lộc đã lập biên bản vụ việc, làm việc với các nhân chứng và triệu tập K'Jao lên làm việc. Tại cơ quan công an, K'Jao thừa nhận hành vi dùng xà beng đánh anh Hoàn. Lực lượng chức năng thu giữ một cây xà beng cán gỗ tròn, đường kính khoảng 3 cm, gắn lưỡi cuốc sắt bản rộng 13 cm.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://vtcnews.vn/bat-giu-ke-dung-xa-beng-danh-gay-chan-dai-uy-cong-an-o-lam-dong-ar1004447.html

Thiên Ttrang/VTC News

Bắt giữ đối tượng dùng xà beng đánh gãy chân Đại úy công an Lâm Đồng Bắt giữ đối tượng dùng xà beng đánh gãy chân Đại úy công an

    Đọc tiếp

    Vach mat nguoi chong sat hai vo bang dien luoi hinh anh

    Vạch mặt người chồng sát hại vợ bằng điện lưới

    5 giờ trước 06:33 25/2/2026

    0

    Từ tin báo "tai nạn điện" nghi vấn, hành trình xuyên tỉnh dài hàng trăm cây số và cuộc đấu trí nghẹt thở phơi bày tội ác kinh hoàng của người chồng đối với người vợ đầu ấp tay gối.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý