Bắt giữ 3 đối tượng tấn công du khách nước ngoài tại Nha Trang

Sau khi đoạn clip ghi cảnh nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công khách nước ngoài, Công an phường Nha Trang, Khánh Hòa đã khẩn trương truy xét nóng, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Tối 30/1, Công an phường Nha Trang cho biết sau thời gian truy xét nóng, đơn vị đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng sử dụng hung khí tấn công một nhóm du khách nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Nha Trang phát hiện đoạn video lan truyền ghi lại cảnh một nhóm thanh niên Việt Nam cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau với nhóm người nước ngoài trên đường phố. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Các đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Thành Đạt, Huỳnh Thanh Danh và Đoàn Anh Quốc tại cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra trước quán Jisoo Club Nha Trang, số 265 Nguyễn Thiện Thuật. Lực lượng chức năng đã phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, đồng thời trích xuất camera an ninh, làm việc với các cơ sở kinh doanh và nhân chứng xung quanh khu vực.

Ngay trong sáng 30/1, Công an phường xác định Đoàn Anh Quốc (SN 2003, trú phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa), nhân viên quán Q'Bar trên đường Nguyễn Thiện Thuật, có liên quan trực tiếp đến vụ việc và đã mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, khoảng 3h ngày 27/1, Quốc vào ca làm việc tại quán Q'Bar. Đến khoảng 4h, nhóm 4 khách nước ngoài xảy ra mâu thuẫn với một người khác. Nguyễn Thành Đạt (SN 1988, trú phường Tây Nha Trang - em chủ quán), ra can ngăn thì bị một người trong nhóm khách nước ngoài đánh. Thấy vậy, Quốc lấy gậy bi-a, gậy gỗ và một thanh sắt trong quán, đưa thanh sắt cho Huỳnh Thanh Danh (SN 1999, trú tại xã Bắc Khánh Vĩnh), còn Quốc và Đạt mỗi người cầm một gậy, cùng đuổi đánh nhóm khách nước ngoài từ trước quán ra đường Nguyễn Thiện Thuật.

Ngoài ra, một nữ nhân viên tên Thúy cũng tham gia chửi bới. Khi đến giữa đường, Quốc, Đạt và Thúy dừng lại. Lúc này, một người nước ngoài đeo balo quay lại chống trả, Danh tiếp tục cầm gậy sắt rượt đuổi nhóm người nước ngoài đến khu vực trước Jisoo Club, cách quán Q'Bar khoảng 40 m. Sau đó, nhóm khách bỏ chạy, các đối tượng quay về quán và tiếp tục kinh doanh. Nhóm của Quốc không bị thương, còn tình trạng của nhóm người nước ngoài thì không rõ.

Mở rộng điều tra, đến hơn 15h cùng ngày 30/1, Công an phường Nha Trang đã triệu tập Huỳnh Thanh Danh và Nguyễn Thành Đạt. Cả hai bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm một gậy bi-a và một thanh sắt. Đồng thời, công an phường đang xác minh tại các cơ sở y tế xem có người nước ngoài liên quan đến điều trị hay không; phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ nhân thân nhóm du khách và tiến hành khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.