Bắt giữ 2 đối tượng xông vào cửa hàng tiện lợi cướp tài sản

Ngày 26/11, Công an phường Vườn Lài (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Quốc Anh (SN 2004) và Lê Hoàng Nam (SN 2006) về tội "Cướp tài sản".

Trước đó, lúc 3h30 ngày 22/11, Anh và Nam xông vào cửa hàng Family Mart ở số 138-140 đường Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài cướp tiền cùng một số tài sản.

Bắt giữ các đối tượng.

Công an phường Vườn Lài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lần lượt bắt giữ các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua làm việc, cả hai cho biết còn lên kế hoạch cướp tài sản một địa điểm khác tại cửa hàng GS25, đường Đồng Nai, phường Hòa Hưng.