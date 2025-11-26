Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt giữ 2 đối tượng xông vào cửa hàng tiện lợi cướp tài sản

  • Thứ tư, 26/11/2025 10:45 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Ngày 26/11, Công an phường Vườn Lài (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Quốc Anh (SN 2004) và Lê Hoàng Nam (SN 2006) về tội "Cướp tài sản".

Trước đó, lúc 3h30 ngày 22/11, Anh và Nam xông vào cửa hàng Family Mart ở số 138-140 đường Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài cướp tiền cùng một số tài sản.

cua hang tien loi, cuop tai san anh 1cua hang tien loi, cuop tai san anh 2

Bắt giữ các đối tượng.

Công an phường Vườn Lài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lần lượt bắt giữ các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua làm việc, cả hai cho biết còn lên kế hoạch cướp tài sản một địa điểm khác tại cửa hàng GS25, đường Đồng Nai, phường Hòa Hưng.

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://cand.com.vn/phap-luat/bat-giu-hai-doi-tuong-xong-vao-cua-hang-tien-loi-cuop-tai-san-i789257/

Minh Đức - Phú Lữ/Công an Nhân dân

cửa hàng tiện lợi cướp tài sản TP.HCM cửa hàng tiện lợi cướp tài sản

