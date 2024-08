Bắt giữ 155 đối tượng trong đường dây tội phạm tại Tam Giác Vàng

Ngày 7/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa chủ trì, phối hợp Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị của nước bạn Lào triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán người, lừa đảo qua mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào).

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar… chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo, Lào. Để hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động để mở rộng quy mô, tổ chức.

Cùng với việc tổ chức lừa các bị hại tại các nước châu Á, các đối tượng sử dụng chiến thuật “dùng người Việt lừa người Việt”. Cụ thể nhóm đối tượng lôi kéo, móc nối với các đối tượng người Việt Nam từng tham gia các tổ chức lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu. Với chính sách lương hấp dẫn 18-30 triệu đồng để thực hiện hành vi.

Chỉ trong thời gian ngắn, băng nhóm này đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “bất khả xâm phạm” do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Nhóm người Việt sẽ được phát “kịch bản”, điện thoại và sim điện thoại để lập nên các tài khoản Facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nạn nhân hướng đến là những người độc thân, trung tuổi, nhưng có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, nhóm này dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng sẽ lừa họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng qua mạng để hưởng % lợi nhuận cao, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào.

Trong đường dây này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 154 đối tượng người Việt Nam, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, lượng lớn tiền mặt, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ…

Làm việc tại cơ quan điều tra, đối tượng tên H. khai đã lừa đảo hơn 200 người Việt Nam. Trong đó có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng . Với doanh số 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng N.T.H. sẽ nhận được tối thiểu 8.000-10.000 nhân dân tệ tương đương với 25 triệu đến 36 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.