Bắt giam nghi phạm sát hại người nước ngoài tại trung tâm TP.HCM

Công an quận 1 đã bắt giam Phùng Minh Trung (SN 1996, trú quận 7) - nghi phạm đâm chết người đàn ông nước ngoài tại đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé hôm 4/6.

Đây là thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cung cấp tại họp báo định kỳ TP.HCM, chiều 6/6.

Theo đó, khoảng 10h45 ngày 4/6, Công an phường Bến Nghé (Quận 1) nhận được tin báo một người đàn ông bị đâm tử vong tại địa chỉ số 9, đường Thái Văn Lung.

Công an Quận 1 bắt giam Phùng Minh Trung (SN 1996, quê quán Hàm Tân, Bình Thuận, trú phường Phú Mỹ, quận 7). Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phùng Minh Trung khai đã khai nhận hành vi phạm tội.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM.

Công an quận 1 đã phối hợp với Phòng PC09, PC02 và PA08 khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trưa ngày 4/6, người dân buôn bán và người qua lại trên đường Thái Văn Lung, thấy cảnh 2 người nước ngoài cự cãi, giằng co với 1 người đàn ông khác. Sau đó, người dân thấy 1 trong 2 người đàn ông nước ngoài bị thương tích ở ngực, chảy máu nhiều…

Một số người can thiệp, đưa người đàn ông này đi cấp cứu. Tuy nhiên, người này không qua khỏi.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, khi người dân chứng kiến truy hô, người đàn ông là nghi can gây án đã bỏ chạy thoát thân. Khi nhận tin báo, công an có mặt tại hiện trường, truy xét, bắt giữ nghi can.