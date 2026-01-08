Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt giam Hoàng Thị Hồng Thái

  • Thứ năm, 8/1/2026 19:13 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoàng Thị Hồng Thái tại cơ quan công an.

Ngày 7/1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980; trú tại khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định.

