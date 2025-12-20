Bắt được con voọc đen Hà Tĩnh quấy rối khu dân cư và tấn công người

Ngày 20/12, đại diện Công an xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Quảng Trạch tiếp nhận một con voọc đen Hà Tĩnh do anh Lê Xuân Quân, trú thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn giao nộp.

Những cá thể voọc gáy trắng được phát hiện đầu tiên vào năm 2012, khi đó đàn voọc chỉ có 10 cá thể sinh sống trên lèn đá Thiết Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Bình cũ. Ảnh: TTXVN phát

Voọc đen Hà Tĩnh (tên khoa học Trachypithecus hatinhensis) nặng khoảng 5 kg có thể trạng ổn định. Trước đó, con voọc này sinh sống hoang dã tại khu vực lèn đá, thường xuyên di chuyển xuống tìm kiếm thức ăn tại khu dân cư và tấn công người.

Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, ngày 16/12, một số người dân thôn Tiên Phong (xã Nam Ba Đồn) đã đặt bẫy voọc và giao nộp cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Nam Ba Đồn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch, UBND xã Nam Ba Đồn bàn giao voọc cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha (Quảng Trị) tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Tại tỉnh Quảng Trị, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng cùng người dân phải bắt các loài động vật hoang dã, sinh sống tại các khu vực đồi núi xuống khu vực dân cư tấn công người dân và người đi đường.

Trước đó, vào tháng 11/2024, tại xã Phong Nha (Quảng Trị), một số người dân khi đang đi đường cũng bị một con voọc tấn công bị thương. Lực lượng chức năng sau đó đã phải lên phương án bắt con voọc này để đảm bảo an toàn cho người dân.

