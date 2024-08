Bắt đối tượng từng phát biểu xúc phạm tại các buổi tiếp xúc cử tri

Nhân viên Chi cục Kiểm ngư đầu thú khai nhận hối lộ

Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang) phối hợp cùng Công an huyện An Minh và Công an huyện Kiên Lương đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 2 đối tượng đầu thú về hành vi "Đưa và nhận hối lộ".