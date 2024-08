Nhân viên Chi cục Kiểm ngư đầu thú khai nhận hối lộ

Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang) phối hợp cùng Công an huyện An Minh và Công an huyện Kiên Lương đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 2 đối tượng đầu thú về hành vi "Đưa và nhận hối lộ".

Cụ thể, ngày 2/8, các đối tượng Đinh Thành Lập (SN 1982, thường trú xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) là nhân viên hợp đồng dài hạn, thuyền viên tàu tuần tra kiểm soát trên tàu Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang và đối tượng L.V.L. (thường trú xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) là ngư dân đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú, khai nhận về hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” do liên quan đến các vụ án xảy ra trên vùng ven biển từ An Minh đến Kiên Lương do Phạm Minh Quyết, Trần Thanh Liêm cùng đồng bọn thực hiện. Đối tượng Đinh Thành Lập khai nhận hành vi nhận hối lộ. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt giam 12 đối tượng về các hành vi “Đưa, nhận và môi giới hối lộ”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”… Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục kêu gọi các đối tượng, người có liên quan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật… Đồng thời, thông báo rộng rãi đến người dân, người biết việc, bị hại trong các vụ việc trên và bà con ngư dân tham gia khai thác trên vùng biển từng bị nhóm đối tượng trên xâm phạm trong quá trình khai thác hải sản, mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang (địa chỉ: số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, Kiên Giang; số điện thoại: 02973.863.513) hoặc liên hệ trực tiếp Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang. Mọi thông tin cung cấp được giữ, đảm bảo an toàn bí mật. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhan-vien-chi-cuc-kiem-ngu-dau-thu-khai-nhan-hoi-lo-i739466/