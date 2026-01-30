Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) bắt giữ đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu hồ sơ, ngày 24/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Anh Tuấn (SN 1984; thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với bị can.

Đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn.

Qua công tác nắm thông tin, ngày 28/1/2026, Công an phường Kim Liên đã bắt giữ đối tượng tại địa bàn xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Công an phường Kim Liên đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an xã Gia Lâm để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Linh Nhi/An ninh thủ đô

