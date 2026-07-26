Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 4 năm lẩn trốn

Từ tháng 1-9/2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Như Huỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 bị hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (SN 1987, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức.

Theo hồ sơ điều tra, Như Huỳnh làm nghề kinh doanh tự do ở thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1-9/2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Như Huỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng .

Bị can Nguyễn Phạm Như Huỳnh bị bắt giữ sau 4 năm bỏ trốn. Ảnh: TTXVN phát.

Thủ đoạn của Huỳnh là đưa ra thông tin không có thật rằng có các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cần nhận cầm cố.

Sau đó, Huỳnh rủ các bị hại góp vốn để cùng thực hiện các giao dịch này. Tin tưởng, các bị hại đã chuyển tiền cho Huỳnh.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Huỳnh bỏ trốn qua nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP.HCM và Campuchia nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến nay, sau gần 4 năm lẩn trốn, Huỳnh đã bị bắt giữ.