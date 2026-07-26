Chủ phòng khám nha khoa giả danh bác sĩ để trục lợi bất chính hàng tỷ đồng

Cơ quan công an làm rõ hành vi giả danh bác sĩ nha khoa của Hoàng Trọng Nguyên tại địa bàn huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan chức năng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Nguyên (SN 1988, đăng ký thường trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại điều 198 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào ngày 9/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Anh Đức (đặt tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do Nguyên làm chủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét Phòng khám do Hoàng Trọng Nguyên làm chủ. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Thời điểm kiểm tra, phòng khám của Nguyên đang có hành vi khám, chữa các bệnh về nha khoa cho 3 bệnh nhân dù phòng khám không có bất kỳ bác sĩ nào đủ điều kiện chuyên môn theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, để tạo dựng niềm tin với người dân, Nguyên đã đăng tải nhiều hình ảnh bản thân cùng nhân viên mặc áo blouse trắng lên các nền tảng mạng xã hội. Đối tượng kèm theo các lời quảng cáo sai sự thật như "bác sĩ trực đầy đủ", "bác sĩ thực hiện với 20 năm kinh nghiệm". Trên các phiếu khám bệnh giao cho khách hàng, Nguyên cũng tự ý điền chức danh bác sĩ.

Nguyên khai nhận sử dụng mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ khám chữa răng. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã làm việc với 18 khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này và xác định phòng khám Anh Đức đã thu lợi bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận đã bắt đầu giả danh bác sĩ để thăm khám, điều trị bệnh về răng hàm mặt cho người dân từ năm 2023 đến nay. Tổng số tiền đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi này lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.