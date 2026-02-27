Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt đối tượng thực hiện 3 vụ cướp giật dây chuyền trong một tháng

  • Thứ sáu, 27/2/2026 12:45 (GMT+7)
Ngày 27/2, Công an phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) mời làm việc Lại Thanh Linh (SN 2003, ngụ khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh) là đối tượng nghi vấn trong các vụ cướp giật tài sản.

Qua đấu tranh, Linh khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trong tháng 2/2026 trên địa bàn phường Cao Lãnh. Nạn nhân trong các vụ đều là phụ nữ có đeo dây chuyền vàng điều khiển xe trên các đoạn đường vắng. Tổng số tài sản mà Linh cướp được là gần 4 chỉ vàng 18K.

Bat doi tuong, 3 vu cuop giat anh 1

Đối tượng Lại Thanh Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Mỹ.

Hiện Công an phường Cao Lãnh hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý.

