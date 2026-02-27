Bắt đối tượng thực hiện 3 vụ cướp giật dây chuyền trong một tháng

Qua đấu tranh, Linh khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trong tháng 2/2026 trên địa bàn phường Cao Lãnh. Nạn nhân trong các vụ đều là phụ nữ có đeo dây chuyền vàng điều khiển xe trên các đoạn đường vắng. Tổng số tài sản mà Linh cướp được là gần 4 chỉ vàng 18K.
Đối tượng Lại Thanh Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Mỹ.
Hiện Công an phường Cao Lãnh hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý.
