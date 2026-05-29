Bắt đối tượng núp bóng công ty, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam

Cơ quan ANĐT Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng (SN 1966, ngụ phường Khánh Hội) về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Đức Lập phát hiện nhóm công dân nước ngoài có dấu hiệu cư trú bất hợp pháp làm việc tại công ty TNHH TM-SX & XNK Thiên Minh (tọa lạc ấp Bàu Sen, xã Đức Lập).

Tiến kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện 18 người mang quốc tịch Bangladesh không có thị thực hợp lệ, đã quá hạn tạm trú nhưng không làm thủ tục gia hạn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Tây Ninh xác định tháng 1/2025, Nguyễn Minh Hùng, đại diện Công ty Thiên Minh, ký kết hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm với công ty khác ở tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai). Tháng 12/2025, công ty này giao sản phẩm gỗ cho Công ty TNHH Thiên Minh nhưng bị lỗi.

Do vậy, công ty ở TP Đồng Nai đã cử một số công nhân, trong đó có 6 công nhân quốc tịch Bangladesh đến công ty Thiên Minh khắc phục lỗi sản phẩm. Tại đây, những công nhân quốc tịch Bangladesh thấy điều kiện làm việc tại Công ty Thiên Minh tốt, nên xin Hùng được ở lại làm việc.

Thấy chi phí trả công cho các công nhân quốc tịch Bangladesh rẻ hơn công nhân người Việt Nam mà không phải thực hiện các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại..., nên Hùng đồng ý tiếp nhận 18 công nhân vào làm việc tại công ty Thiên Minh.

Hùng biết rõ những công nhân này đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam, không đủ điều kiện thực hiện thủ tục khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng lao động.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Riêng nhóm người nước ngoài cư trú trái phép đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để lập hồ sơ xử lý, trục xuất theo thẩm quyền.