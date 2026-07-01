Bắt đối tượng chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của gia đình bạn gái rồi 'nướng' vào cờ bạc

Sau thời gian quen qua mạng và yêu nhau, thanh niên dựng lên nhiều chuyện gian dối, tạo vỏ bọc là người thành đạt để lừa người yêu cùng mẹ của cô gái này chuyển hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trường Sơn (SN 2002, hộ khẩu TP.HCM, tạm trú tại đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Trước đó, ngày 24/6, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của chị Lê Thị Hường (SN 2004, ngụ tỉnh Quảng Trị) và mẹ là bà Lê Thị Hoa (SN 1979) về việc bị người đàn ông tên Trần Văn Trường Sơn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng . Thông tin về đối tượng rất ít, không rõ nhân thân, địa chỉ cư trú cụ thể, nên CSHS chỉ đạo nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh.

Đối tượng Trần Văn Trường Sơn.

Tích cực truy xét, ngày 27/6, Công an xác định Trần Văn Trường Sơn là đối tượng gây án. Qua đấu tranh, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo điều tra, giữa tháng 4, Sơn quen biết chị Hường qua Facebook. Sau đó, 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương.

Sơn thường xuyên tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức "nổ hũ" trên các website cá cược và liên tục thua sạch tiền. Để có tiền tiếp tục đánh bạc, Sơn nảy sinh ý định lừa người yêu và gia đình cô gái. Sơn thuê ôtô hiệu Hyundai Santa Fe mang BKS: 43A-835.72 để đi lại nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt.

Từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6, Sơn đưa ra nhiều thông tin gian dối như đang làm hồ sơ vay vốn cho khách, nhưng gặp sự cố nên nhờ bạn gái đứng ra vay tiền giúp, nói mẹ chị Hường là Sơn và Hường đang góp vốn mở quán ăn nên cần tiền đầu tư.

Chị Hường và mẹ nhiều lần vay mượn tiền của người thân, bạn bè để đưa cho Sơn hơn 1,4 tỷ đồng . Toàn bộ tiền này, Sơn nạp vào website đánh bạc thua hết và tiêu xài cá nhân.

Công an tiếp tục làm rõ, chỉ từ ngày 13/5 đến 25/6, đối tượng Sơn cá cược đánh bạc hàng chục nghìn lượt với tổng giao dịch hơn 14 tỷ đồng .