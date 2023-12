Bắt Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính liên quan vụ Xuyên Việt Oil

Ông Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính và ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam

Ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó thị trường trong nước, Bộ Công thương (trái) và ông Đặng Công Khôi, Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính.

Ngày 27/12, đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông báo về việc khởi tố và tạm giam ông Đặng Công Khôi, Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính, và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Thị trường trong nước Bộ Công Thương. Cả hai bị can bị cáo buộc về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cũng đang bị điều tra về sai phạm thời ông giữ chức vụ.

Vụ án liên quan đến “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng một số cơ quan liên quan.

Công ty Xuyên Việt Oil, một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu, đã bị tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu vì các sai phạm trong kinh doanh và chiếm dụng Quỹ bình ổn giá. Ngoài ra, doanh nghiệp này liên tục thua lỗ, nằm trong danh sách nợ thuế nghìn tỷ đồng, và có nợ xấu gần 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng.

Theo báo cáo tổng kết, "điểm sáng" năm 2023 của Bộ Công an là thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Các đơn vị bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam và các sự kiện chính trị. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động cũng bị các lực lượng đấu tranh có hiệu quả. Năm qua, lực lượng công an cũng đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại.

Bộ Công an còn đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, việc này không chỉ phục vụ xã hội mà còn tạo nền tảng để chuyển đổi công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Về công tác xây dựng lực lượng công an, tiếp tục kiện toàn bộ máy bên trong của các đơn vị, địa phương theo hướng "tinh, gọn, mạnh". 2.200 điều tra viên được bố trí ở các cấp.

Trong năm 2023, 14 cán bộ chiến sỹ công an hy sinh, 142 chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.