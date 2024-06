Bắt cặp vợ chồng vận chuyển 30 kg ma túy để lấy 200 triệu tiền công

Đối tượng Sùng A Sếnh (trú Thanh Hóa) cùng vợ đã vận chuyển 30 kg ma túy từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công 200 triệu đồng. Cặp vợ chồng này vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sáng 16/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Đối tượng bị bắt giữ là Sùng A Sếnh (SN 1998) và vợ là Phàng Thị Dợ (SN 1999, cùng trú xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Hai đối tượng cùng tang vật là 30kg ma túy đá. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 10/6, Sùng A Sếnh cùng vợ mang theo 1 va ly và 1 ba lô, bên trong có chứa 30 gói màu xanh ghi chữ nước ngoài, nghi là ma túy.

Lực lượng chức năng gồm Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa, Tổ công tác phía Nam Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an thị xã Kỳ Anh, lực lượng phòng chống ma túy, Hải Quan, BĐBP Hà Tĩnh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng, Đoàn đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy số 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã yêu cầu Sùng A Sếnh dừng lại để kiểm tra.

Quá trình kiểm ta, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 30 gói chứa 30 kg ma túy đá. Sùng A Sếnh khai nhận số ma túy nói trên được một người đàn ông nói tiếng Mông ở Lào thuê vận chuyển qua biên giới để vào các tỉnh phía Nam, với tiền công là 200 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự Sùng A Sếnh cùng vợ, thu giữ 30 kg ma túy đá, 1 chiếc dao mẹo cùng tang vật liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.