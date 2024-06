Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc nhậu

Ngày 16/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Nhịn (SN 1979) điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, tối 5/6, tiếp nhận tin báo xảy ra vụ án giết người tại ấp Rạch Cát, Công an xã Đại Phúc đã khẩn trương đến bảo vệ hiện trường, nắm thông tin vụ việc ban đầu, đồng thời báo cáo nhanh đến ban lãnh đạo Công an huyện Càng Long.

Xác minh được biết, chiều cùng ngày, anh Trần Văn Tiền (SN 1972, ngụ xã Phương Thạnh) nhậu cùng Nhịn và một số người khác ở ấp Rạch Cát (xã Đại Phúc).

Nhịn cùng hung khí gây án.

Trong lúc nhậu, Tiền và Nhịn xảy ra mâu thuẫn. Dù được mọi người căn ngăn, Nhịn vẫn dùng dao chém anh Tiền, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nhịn nén hung khí và bỏ trốn.

Công an xã Đại Phúc phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Càng Long nhanh chóng triển khai lực lượng, chốt chặn các hướng. Đến tối cùng ngày, công an đã phát hiện, bắt giữ Nhịn tại khu vực cầu Rạch Cát (xã Đại Phúc).