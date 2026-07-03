Bắt ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 đối tượng

Từ công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) đã phát hiện, khám phá vụ án ma túy phức tạp, xử lý nghiêm 48 đối tượng.

Điểm khởi đầu của vụ án là nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (SN 1995), nghi là nguồn cung ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Từ một điểm nghi vấn ban đầu, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng. Phương thức nổi bật của các đối tượng là lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế, tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Cuối tháng 6, Công an phường Chánh Hưng và lực lượng phối hợp của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tổ chức khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng. Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng Công an thu giữ ma túy các loại gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop và 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ. Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với ma túy, gồm Methamphetamine, Amphetamine và MDMA. Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng.