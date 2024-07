Bắt băng cướp có súng, chém người lấy tài sản

Trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã truy bắt, khống chế các đối tượng dùng dao chém người để cướp tài sản.

Khoảng 9h ngày 15/7, trong lúc tuần tra, kiểm soát, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười), tổ CSGT Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng CSGT khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng dùng dao chém người để cướp xe máy. Ảnh: Phước Thanh.

Cùng lúc, tổ CSGT nhận được thông tin Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), Công an tỉnh Tiền Giang và Long An cũng đang truy tìm 3 đối tượng có đặc điểm giống với nhóm thanh niên nói trên.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã truy bắt, khống chế được 2 đối tượng gồm: T.V.V. (16 tuổi) và N.T.T. (17 tuổi).

Đối tượng còn lại là Trần Quốc Kiệt (19 tuổi) bỏ chạy về huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cũng bị Công an huyện bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 2 dao tự chế, 3 khẩu súng (chưa rõ chủng loại) và 1 xe máy.

Bước đầu, các đối tượng khai trước đó cả 3 dùng dao chém liên tiếp vào 2 người ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) để cướp xe máy, rồi tẩu thoát về Đồng Tháp.

Ba khẩu súng, hai dao tự chế... mà lực lượng CSGT thu giữ được từ các đối tượng. Ảnh: Phước Thanh.

Trong quá trình truy bắt 3 đối tượng nói trên, một Thượng úy CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp bị xây xát ở chân.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Cái Bè để xử lý theo quy định.