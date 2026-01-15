Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng đến 869%/năm ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án, tạm giữ 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 3 đối tượng nghi vấn hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” là Nguyễn Văn Thắng, 31 tuổi, trú tại xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội (còn gọi là Thắng cụt); Phùng Văn Phương, 39 tuổi, trú phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội và Nguyễn Văn Thắng, 35 tuổi, trú xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội (còn gọi là Thắng ghẻ). Công an phát hiện, thu thập được nhiều thông tin, tài liệu liên quan và xác định các đối tượng có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau.

3 đối tượng bị tạm giữ để điều tra

Ngày 10/01/2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 11/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệu tập các đối tượng, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng tại một căn hộ trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, công an phát hiện, thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người khác nhau như Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công an xác định, đầu năm 2025, cả 3 đối tượng này đến Đà Nẵng cùng nhau tổ chức hoạt động cho vay tiền lấy lãi suất cao. Hàng ngày, nhóm này sử dụng các trang mạng xã hội Facebook và phát tờ rơi để quảng cáo việc cho vay tiền tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, các đối tượng lập ra nhiều tài khoản zalo để hoạt động cho vay. Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp kết bạn zalo, sau đó đến nhà để tư vấn các gói vay. Nếu người vay đồng ý vay thì các đối tượng sẽ giữ giấy tờ tùy thân, sau đó mới giải ngân.

Các đối tượng tư vấn cho người vay các gói vay trả góp từ 21 đến 31 ngày, gồm nhiều gói vay theo nhu cầu, số tiền vay từ khoảng 3 triệu đến 300 triệu đồng. Khi lập xong hợp đồng vay, nhóm sẽ thực hiện việc giải ngân và trừ đi tiền phí dịch vụ từ 10 đến 20% trên tổng số tiền cho vay, đồng thời trừ số tiền góp của 2 ngày. Số tiền còn lại, người vay sẽ phải trả góp hàng ngày cho các đối tượng.

Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng này đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 268% đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.