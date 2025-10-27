Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Bắt 3 công dân Trung Quốc mua uranium trái phép

  • Thứ hai, 27/10/2025 14:11 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Giới chức an ninh Georgia cho biết nhóm nghi phạm định chi 400.000 USD để mua vật liệu hạt nhân rồi đưa về Trung Quốc.

Cơ quan An ninh Nội địa Georgia đã chính thức đưa ra thông tin về vụ bắt giữ. Ảnh: State Security Service of Georgia.

Theo hãng tin Interpress (Georgia), ngày 25/10, Cơ quan An ninh Nội địa Georgia đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc tại thủ đô Tbilisi, vì nhóm này mua trái phép khoảng 2 kg uranium - một loại “vật liệu hạt nhân”.

Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Georgia cho biết ba nghi phạm đã thương lượng để mua số uranium này với giá 400.000 USD, sau đó định vận chuyển qua lãnh thổ Nga để đưa về Trung Quốc.

Giới chức Georgia không tiết lộ mục đích của nhóm nghi phạm khi mua uranium, chỉ khẳng định đây là “vật liệu hạt nhân” bị cấm giao dịch. Nếu chính thức bị kết tội, các nghi phạm có thể phải đối mặt mức án tù lên tới 10 năm.

Trong vài thập kỷ trở lại đây, Georgia từng xử lý những vụ buôn bán vật liệu phóng xạ trái phép. Hồi tháng 7 năm nay, giới chức Georgia đã bắt giữ một công dân nước này và một người Thổ Nhĩ Kỳ vì tội mua bán và tàng trữ trái phép chất phóng xạ.

Theo Cơ quan An ninh Nội địa Georgia, số vật liệu này có thể được dùng để chế tạo bom có sức sát thương lớn.

An Hòa

