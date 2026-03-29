Bắt 2 kẻ trong vụ nam sinh bị đánh hội đồng giữa phố Hà Nội

Sau 10 giờ gây án, 2 người đàn ông liên quan vụ đánh hội đồng nam sinh trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội) bị công an bắt giữ để điều tra.

Liên quan vụ nam sinh 19 tuổi bị đánh hội đồng, chiều 29/3, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội, bắt giữ 2 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 28/3, tại khu vực trước số nhà 54 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, một nam sinh đại học 19 tuổi đi xe máy trên đường thì gặp ô tô biển kiểm soát 30M-627.xx chạy tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt ẩu.

Sau đó, nhóm người trên ô tô ép sát, chặn đầu xe của nam sinh. Sau khi bị dừng xe, nhóm người này lao xuống, dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân không kịp phản kháng, bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm người liên quan rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa đã tổ chức xác minh. Chỉ sau khoảng 10 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng bắt giữ 2 người liên quan.