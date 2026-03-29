Bắt 2 kẻ trong vụ nam sinh bị đánh hội đồng giữa phố Hà Nội

  • Chủ nhật, 29/3/2026 17:34 (GMT+7)
Sau 10 giờ gây án, 2 người đàn ông liên quan vụ đánh hội đồng nam sinh trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội) bị công an bắt giữ để điều tra.

Liên quan vụ nam sinh 19 tuổi bị đánh hội đồng, chiều 29/3, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội, bắt giữ 2 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai kẻ trong vụ hành hung nam sinh bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 28/3, tại khu vực trước số nhà 54 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, một nam sinh đại học 19 tuổi đi xe máy trên đường thì gặp ô tô biển kiểm soát 30M-627.xx chạy tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt ẩu.

Sau đó, nhóm người trên ô tô ép sát, chặn đầu xe của nam sinh. Sau khi bị dừng xe, nhóm người này lao xuống, dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân không kịp phản kháng, bị thương nặng.

Nam sinh bị hành hung giữa phố.

Sau khi gây án, nhóm người liên quan rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa đã tổ chức xác minh. Chỉ sau khoảng 10 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng bắt giữ 2 người liên quan.

Nam sinh lớp 12 và đồng bọn đánh cắp thông tin hơn 94.000 máy tính

Công an xác định có hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia bị nhóm này đánh cắp thông tin.

20:34 25/3/2026

Nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên đại học ở TP.HCM

Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân nam sinh 19 tuổi, sinh viên năm nhất, được phát hiện tử vong trong khuôn viên một trường đại học thuộc ĐHQG TP.HCM.

11:30 10/1/2026

Triệu tập đối tượng dùng gạch đập vào đầu nam shipper ở Hưng Yên

Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) đã triệu tập đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi hành hung người giao hàng xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

06:29 25/3/2026

Minh Tuệ/VTCNews

