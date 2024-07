Bắt 2 cán bộ huyện ở Đồng Nai liên quan đường dây cá độ bóng đá

Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên ở Tịnh thất bồng lai

Liên quan đến vụ án Tịnh thất bồng lai, Công an tỉnh Long An vừa khởi tố bị can Lê Thanh Nhất Nguyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.