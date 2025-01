Barcelona và Atletico cười tươi, Real Madrid khóc thầm vì tiền

Real Madrid có nguy cơ mất một khoản tiền đáng kể nếu không vượt qua vòng play-off để vào vòng 16 đội.

Real Madrid lại đứng trước nguy cơ chịu tổn thất nặng nề nếu không thể vượt qua vòng play-off để giành vé vào vòng 16 đội.

Champions League phiên bản mới không chỉ là cuộc chiến trên sân cỏ, mà còn là một trận chiến tài chính thực sự. Trong khi Barcelona và Atletico Madrid hưởng lợi lớn từ thể thức mới, Real Madrid lại đứng trước nguy cơ chịu tổn thất nặng nề nếu không thể vượt qua vòng play-off để giành vé vào vòng 16 đội.

Thách thức chờ đợi Real Madrid

Theo AS, Real Madrid đối mặt với nguy cơ mất một khoản tiền khổng lồ. Hiện tại, họ mới chỉ kiếm được 37,27 triệu euro, con số có thể tăng nếu vượt qua vòng play-off. Nhưng trong trường hợp bị loại, tổn thất tài chính sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Tại vòng bảng, "Los Blancos" nhận ít hơn 6,5 triệu euro so với Barcelona và gần 5 triệu euro so với Atletico. Lý do? Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, nhận 7,15 triệu euro - thấp hơn đáng kể so với hai đối thủ Tây Ban Nha.

Nếu Real Madrid không thể vượt qua vòng play-off, họ sẽ không nhận được 11 triệu euro dành cho các đội vào vòng 16 đội. Quan trọng hơn, Carlo Ancelotti và các học trò cũng sẽ mất cơ hội cạnh tranh số tiền khổng lồ ở các vòng tứ kết: 12,5 triệu euro; bán kết: 15 triệu euro; chung kết: 18,5 triệu euro; đội vô địch: 6,5 triệu euro.

Tại vòng bảng, "Los Blancos" nhận ít hơn 6,5 triệu euro so với Barcelona và gần 5 triệu euro so với Atletico.

Tổng cộng, từ vòng 16 đội trở đi, một đội có thể kiếm thêm tối đa 63,5 triệu euro nếu lên ngôi vô địch. Nếu Real Madrid bị loại sớm, họ sẽ mất đi một phần lớn trong miếng bánh tài chính béo bở này.

Một vấn đề khác khiến Real Madrid chịu thiệt so với các ông lớn châu Âu là hệ thống "Value Pillar", thay thế cơ chế "market pool" cũ. Trước đây, UEFA phân bổ tiền thưởng dựa trên giá trị bản quyền truyền hình của mỗi quốc gia, điều từng giúp Real Madrid hưởng lợi lớn nhờ vào sự thống trị của họ tại La Liga. Nhưng với hệ thống mới, "Los Blancos" đang mất dần lợi thế.

UEFA chia 813 triệu euro từ Value Pillar theo hai tiêu chí: 75% dựa trên giá trị bản quyền truyền hình của từng quốc gia; 25% dựa trên hệ số UEFA của các CLB trong 10 năm qua.

Với phần 75%, Real Madrid chỉ xếp hạng 5, sau Manchester City, Bayern Munich, PSG và Liverpool, do Tây Ban Nha đóng góp ít hơn vào thị trường truyền hình so với Anh, Pháp và Đức. Điều này khiến Real Madrid chỉ nhận 30,74 triệu euro, thấp hơn 34,58 triệu euro mà Man City nhận được.

Ở phần 25%, dựa trên thành tích trong 10 năm qua, Real Madrid hưởng lợi khi xếp đầu bảng và nhận 11,53 triệu euro, cao hơn Bayern (11,20 triệu euro). Nhưng tổng cộng, số tiền họ nhận được từ "Value Pillar" vẫn thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Cú hích cho Liverpool

Dù thất bại ở lượt trận cuối khiến Liverpool lỡ cơ hội tối đa hóa thu nhập, đội bóng của Arne Slot vẫn là kẻ chiến thắng lớn nhất về mặt tài chính. Đứng đầu vòng bảng, "The Kop" nhận 9,9 triệu euro tiền thưởng, cùng với 14,1 triệu euro nhờ bảy chiến thắng (mỗi trận thắng trị giá 2,1 triệu euro).

Dù thất bại ở lượt trận cuối khiến Liverpool lỡ cơ hội tối đa hóa thu nhập, đội bóng của Arne Slot vẫn là kẻ chiến thắng lớn nhất về mặt tài chính.

Tổng cộng, Liverpool bỏ túi 45,22 triệu euro từ vòng bảng, cộng thêm 11 triệu euro nhờ suất vào thẳng vòng 16 đội, nâng tổng số tiền đảm bảo lên 56 triệu euro. Khoản 11 triệu euro này cũng dành cho tất cả đội lọt vào vòng knock-out, bao gồm tám đội đứng đầu và tám đội khác vượt qua vòng play-off.

Barcelona cũng tận dụng tối đa cơ hội tài chính mà Champions League mang lại. Với vị trí nhì bảng, đội bóng xứ Catalonia nhận thêm 9,62 triệu euro, nâng tổng doanh thu từ giải đấu lên 54,5 triệu euro, chỉ kém Liverpool.

Các nguồn thu của Barcelona gồm: 18,62 triệu euro từ suất tham dự; 12,6 triệu euro từ sáu trận thắng vòng bảng; 700.000 euro từ trận hòa với Atalanta; 9,625 triệu euro cho vị trí thứ hai vòng bảng; 2 triệu euro tiền thưởng cho suất vào thẳng vòng 16 đội; 11 triệu euro cho vòng knock-out.

Atletico Madrid cũng hưởng lợi đáng kể khi đã kiếm được 53 triệu euro từ vòng bảng. Đội bóng của Diego Simeone đứng thứ 5, nhận thêm 8,8 triệu euro, vượt xa các đội bóng nhỏ như Girona, đội chỉ đứng thứ 33 và nhận 1,1 triệu euro.