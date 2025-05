Barcelona ‘tự vả’ sau trận hòa nghẹt thở với Inter

Dù đã vùng lên mạnh mẽ sau khởi đầu ác mộng, trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước Inter Milan ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 1/5 vẫn khiến thầy trò Hansi Flick không thể hài lòng, đặc biệt là hàng thủ "mơ ngủ" trong những phút đầu tiên.

Hai bàn thua chóng vánh chỉ trong 21 phút đầu trận như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của “Blaugrana”. Thế nhưng, bản lĩnh của một đội bóng lớn giúp họ vùng lên mạnh mẽ, gỡ hòa. Dẫu vậy, việc để đối phương chọc thủng lưới đến 3 lần ngay trên thánh địa của mình là điều mà các ngôi sao Barcelona không thể chấp nhận.

Ferran Torres, người tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn khi thay thế Lewandowski, thẳng thắn chỉ ra vấn đề: "Chúng tôi nhập cuộc quá uể oải và không có được sự tập trung cần thiết. Để thủng lưới quá dễ dàng như vậy là điều không thể tha thứ. Dù đã nỗ lực hết mình để lội ngược dòng, đây vẫn là một bài học đắt giá mà chúng tôi phải nghi nhớ".

Tiền đạo người Tây Ban Nha không quên nhấn mạnh sự nguy hiểm từ những tình huống cố định của Inter Milan: "Ở một trận bán kết Champions League, một khoảnh khắc cố định có thể định đoạt tất cả. Chúng ta không được phép để điều đó lặp lại ở Milan, bởi họ thực sự rất mạnh ở những tình huống như vậy".

Cùng chung nỗi thất vọng, Raphinha không ngần ngại chỉ trích hàng phòng ngự. Ngôi sao người Brazil cho rằng Barcelona không thể để thủng lưới nhiều bàn như vậy trên sân nhà. Đó là điều không thể chấp nhận được. Anh khẳng định toàn đội cần phải tập trung hơn và cải thiện ngay lập tức, đặc biệt là khả năng chống bóng chết.

Trung vệ trẻ Pau Cubarsí cũng thể hiện sự tự giác cao: "Chúng tôi phải tự phê bình một cách nghiêm túc. Dù đối thủ không tạo ra quá nhiều cơ hội, việc để lọt lưới tới ba bàn là điều không thể bào chữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng ở trận lượt về, với sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ".

Không né tránh trách nhiệm, HLV Hansi Flick cũng chỉ ra những điểm yếu cần khắc phục. Ông thầy người Đức nói: "Chúng tôi đã có một khởi đầu tệ hại, để thủng lưới hai bàn quá nhanh là điều không thể chấp nhận. Các tình huống cố định cũng là một vấn đề lớn. Chúng tôi phải cải thiện những yếu tố này nếu muốn giành vé vào chung kết".

Trận hòa nghẹt thở trên sân nhà đã đẩy Barcelona vào thế khó trước trận lượt về đầy sóng gió tại Giuseppe Meazza. Tuy nhiên, với tinh thần tự phê bình mạnh mẽ và quyết tâm sửa chữa sai lầm, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào “Blaugrana”. Liệu thầy trò Hansi Flick có thể "vá" lại hàng thủ và tận dụng tốt hơn những cơ hội trên hàng công để giành vé vào chơi trận chung kết danh giá? Tất cả sẽ được trả lời sau trận đại chiến tại Milan.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.