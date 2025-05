Barcelona trao vinh dự đặc biệt cho Yamal

Tiền đạo 17 tuổi này sẽ tiếp nối di sản mà Messi để lại. Siêu sao người Argentina cũng là thần tượng của Yamal. Hiện tại, áo số 10 của Barcelona đang thuộc về Ansu Fati. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi này không được đảm bảo tương lai ở sân Camp Nou mùa tới vì đóng góp ít ỏi.

Yamal đã có 3 lần thay đổi số áo khi chơi cho Barcelona. Anh ra mắt đội một với số áo 41 vào mùa 2022/23, sau đó đổi sang áo số 27. Ở mùa này, tiền đạo 17 tuổi khoác áo số 19 và tỏa sáng rực rỡ.

Theo kế hoạch, Yamal sẽ chính thức ký hợp đồng mới ngay sau sinh nhật lần thứ 18 (ngày 13/7). Hợp đồng này sẽ đi kèm với điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro.

Yamal từng bắt chước màn ăn mừng của thần tượng Messi trong trận thắng 2-0 trước Espanyol tại vòng 36 La Liga hôm 16/5. Cũng trong tuần trước, khi được hỏi về Messi trong ngày vui vô địch La Liga, Yamal cho biết: "Messi hay nhất lịch sử, nhưng tôi muốn có câu chuyện của riêng mình".

Yamal góp công lớn trong cú ăn ba giải quốc nội mùa này của Barcelona. Anh ghi 17 bàn trên mọi đấu trường. Trên bảng xếp hạng ứng viên Quả bóng Vàng của Goal, Yamal đứng ngay sau Ousmane Dembele của PSG.

Người hâm mộ Barcelona đang rất háo hức chờ đợi màn trình diễn của Yamal trong mùa giải tới. Nhiều người hy vọng rằng với chiếc áo số 10 trên lưng, Yamal sẽ kế thừa di sản của Messi và còn tạo ra những dấu ấn riêng của mình trong lịch sử đội bóng.

