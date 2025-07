Barcelona hủy trận giao hữu tại Nhật Bản

Theo ESPN, vấn đề phát sinh liên quan đến các khoản thanh toán mà nhà tổ chức cam kết với Barca nhưng không được thực hiện đúng thỏa thuận. “CLB buộc phải hủy trận đấu tại Nhật Bản do vi phạm hợp đồng nghiêm trọng từ phía đơn vị tổ chức”, Barca khẳng định trong thông cáo.

Dù vậy, Barca vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục hành trình tại Hàn Quốc, nơi họ dự kiến đối đầu FC Seoul (31/7) và Daegu FC (4/8). Tuy nhiên, điều này chỉ thành hiện thực nếu ban tổ chức tại Hàn Quốc đáp ứng đủ những điều kiện mà CLB yêu cầu.

“Nếu các điều kiện được đảm bảo, đội sẽ di chuyển sang Hàn Quốc trong vài ngày tới. Barcelona rất tiếc về sự việc này và xin lỗi cộng đồng người hâm mộ đông đảo tại Nhật Bản”, thông báo viết.

Kết thúc chuyến du đấu, Barca sẽ trở về Tây Ban Nha để tiếp đón Como (Italy) trong trận giao hữu trên sân Estadi Johan Cruyff ngày 10/8. Sau đó, đội bóng của HLV Hansi Flick sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga bằng trận mở màn gặp Mallorca trên sân khách vào ngày 16/8.

Động thái hủy trận đấu tại Nhật Bản cho thấy Barca đang siết chặt các điều khoản hợp đồng và bảo vệ quyền lợi của CLB, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới các đối tác tổ chức sự kiện quốc tế: những cam kết tài chính phải được thực hiện đầy đủ và đúng hẹn.

