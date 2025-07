Barca tìm thấy 'báu vật', Philippines chỉ biết ngước nhìn

Bóng đá Philippines đang sống trong những ngày đầy phấn khích khi cái tên Pedro “Dro” Fernandez bất ngờ tỏa sáng trên chuyến du đấu châu Á của Barcelona. Mới 17 tuổi, Dro ghi dấu ấn với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Vissel Kobe hôm 27/7, ngay trong lần đầu tiên ra mắt đội một.

Chàng trai gốc Galicia bỗng chốc trở thành “hiện tượng” truyền thông, không chỉ ở Tây Ban Nha, mà cả ở quốc gia của mẹ anh - Philippines, nơi mà người hâm mộ coi sự xuất hiện của Dro như một niềm tự hào.

Với mẹ là người Philippines, anh hoàn toàn đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển quốc gia châu Á. Carles Cuadrat, HLV trưởng tuyển Philippines, không giấu được sự ngưỡng mộ và cũng ấp ủ “giấc mơ” ấy.

Cuadrat, một người con của lò La Masia, từng làm nên tên tuổi ở châu Á khi đưa Bengaluru FC lên đỉnh vinh quang tại Ấn Độ. Ông quá hiểu giá trị của những viên ngọc thô được đào tạo trong triết lý bóng đá Barca.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, khả năng Dro khoác áo Philippines là cực kỳ nhỏ. Cầu thủ 17 tuổi khoác áo U16 và U17 Tây Ban Nha, và được đánh giá là “mảnh ghép” tương lai của đội tuyển xứ bò tót.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha không hề e ngại sử dụng những tài năng tuổi teen, như cách Luis de la Fuente gọi Lamine Yamal khi mới 16 tuổi hay Luis Enrique từng trao cơ hội cho Gavi ở tuổi 17. Với tiềm năng hiện tại, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Dro được đặt cạnh những cái tên trẻ trung đang định hình thế hệ mới của La Roja.

Điểm mạnh của Dro là khả năng đá đa năng ở cánh trái - nơi anh có thể chơi như một tiền đạo cánh hoặc một tiền vệ công với chân thuận phải. Phong thái tự tin, kỹ thuật điêu luyện và nhãn quan chiến thuật của Dro khiến HLV Hansi Flick lập tức trao cơ hội cho anh ở chuyến du đấu này, dù đội hình Barca hiện đã dày đặc ngôi sao, đặc biệt sau sự xuất hiện của Marcus Rashford.

Ngay cả khi không trụ lại đội một, Dro sẽ được tiếp tục mài giũa dưới bàn tay của Juliano Belletti tại Barca Atletic. Điều này càng củng cố nhận định: La Masia vẫn chưa hết “mỏ vàng”. Những bước đi đầu tiên của Dro là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng thiên bẩm và môi trường đào tạo chuẩn mực.

Tại Philippines, bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao số một, nhưng mỗi khi có một cầu thủ gốc Philippines tỏa sáng ở châu Âu, cảm xúc tự hào lại bùng lên. Truyền thông địa phương thậm chí còn ví việc chiêu mộ Dro về đội tuyển là “giấc mơ viễn tưởng”, nhưng chỉ cần nghe tên anh vang lên ở La Liga cũng đủ khiến họ cảm thấy “một phần máu của mình” đang chảy trong dòng chảy bóng đá đỉnh cao.

Dro đang ở ngã rẽ quan trọng của sự nghiệp. Dù viễn cảnh khoác áo Philippines gần như bất khả thi, tình cảm từ quê hương mẹ anh là thứ không thể phủ nhận. Trong bối cảnh Barca đang trẻ hóa mạnh mẽ, cái tên Dro không chỉ mang hy vọng cho Camp Nou mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh của giấc mơ - từ La Masia đến những con tim yêu bóng đá ở Manila.

