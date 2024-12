Barca có thể phải mượn sân của Atletico

Hiện tại, Barcelona sử dụng sân Estadi Olimpic Lluis Companys làm sân nhà tạm thời trong lúc thánh địa Camp Nou được cải tạo. Tuy nhiên, theo Marca, sân vận động này không khả dụng cho các trận đấu cúp châu Âu thời gian tới do những cam kết với Hội đồng Thành phố được đưa ra từ trước.

Trong bối cảnh dự án cải tạo Camp Nou trị giá 1,25 tỷ bảng chưa sẵn sàng đi vào hoạt động, "Blaugrana" phải tìm kiếm một địa điểm thay thế để đáp ứng yêu cầu của UEFA nếu đội bóng tiến xa hơn tại đấu trường Champions League.

Barcelona đang cân nhắc nhiều phương án thay thế để tổ chức các trận đấu ở Champions League. Một trong những lựa chọn khả thi là sân Mestalla của Valencia với sức chứa gần 50.000 chỗ ngồi, đáp ứng được tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Bên cạnh đó, sân Metropolitano của Atletico Madrid, với sức chứa lên tới 70.000 chỗ, được xem là giải pháp tối ưu hơn nếu Barcelona muốn đảm bảo khả năng đón tiếp đông đảo người hâm mộ và duy trì môi trường thi đấu chất lượng cao.

Ngoài ra, sân RCDE của Espanyol, nằm ngay tại thành phố Barcelona với sức chứa 40.000 chỗ, cũng được đưa vào danh sách cân nhắc. Tuy nhiên, việc sử dụng sân của đối thủ cùng thành phố có thể tạo ra rào cản tâm lý, khiến lựa chọn này trở nên kém hấp dẫn.

Barcelona đang có vị trí thuận lợi khi đứng thứ 2 sau Liverpool ở vòng phân hạng Champions League. Tuy nhiên, đội bóng cần đảm bảo kết thúc trong top 8 để vào thẳng vòng 1/16, qua đó có thêm thời gian tìm sân nhà trước hạn chót ngày 21/2.

Nếu nằm ngoài top 8, Barca phải chọn sân thi đấu trước thời điểm bốc thăm vòng play-off vào ngày 31/1. Các trận đấu thuộc vòng play-off dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 18/2.

