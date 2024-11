Bão Yinxing sắp vào Biển Đông

Trưa nay (6/11), ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thông tin về cơn bão Yinxing (lúc 11h) và đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung.

Theo ông Tuấn, hiện nay, một cơn bão rất mạnh, tên quốc tế là Yinxing đang hoạt động trên vùng biển phía đông bắc đảo Lu Dông (Philippines).

Đến 10h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

“Cập nhật mới nhất, khoảng ngày 8/11 nhiều khả năng bão đi vào khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong mùa mưa bão năm nay”, ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Tuấn, khi đi vào vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, bão ở cấp 12-13. Khi vào Biển Đông, bão khả năng có tác động của không khí lạnh, nhiệt độ bề mặt nước biển giảm và môi trường cũng thay đổi. Do đó, cường độ của cơn bão cũng thay đổi, đặc biệt khi đi vào khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa.

Nhận định mới nhất của Trung tâm dự báo, khoảng từ 8-10/11, bão sẽ di chuyển theo hướng đông bắc đến bắc của Hoàng Sa, sau đó lệch dần tây nam và hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Về quỹ đạo và cường độ của cơn bão số 7 nếu khả năng đi vào Biển Đông được thì còn thay đổi, nên người dân cần cập nhật và theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Yinxing, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ chiều tối và đêm mai (7/11) tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 6-8 m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Vũ Anh Tuấn cũng cho biết, vùng mưa lớn trên khu vực các tỉnh Trung Bộ, từ đêm qua đến sáng nay đã dịch chuyển xuống phía nam qua đèo Hải Vân. Nguyên nhân gây ra mưa chủ yếu do nhiễu động gió đông và không khí lạnh đang dồn xuống phía nam.

Cụ thể, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-100 mm. Riêng một số nơi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và bắc Bình Định đã xuất hiện những điểm mưa trên 200 mm.

Theo nhận định, vùng mưa này tiếp tục mở rộng xuống phía nam, đến Khánh Hòa và kéo dài từ nay đến hết 7/11 với tổng lượng mưa 50-100 mm, vẫn có nơi xuất hiện mưa 200 mm. Đặc biệt lưu ý, một số nơi xảy ra cường suất mưa 100 mm trong 6 giờ.

Mưa lớn ở Trung Bộ kết thúc từ 8/11

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (6/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 5/11 đến 8h ngày 6/11 có nơi trên 200 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 222 mm, Trà Giáp (Quảng Nam) 254,2 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 297,8 mm, Bồng Sơn (Bình Định) 270,7 mm...

Dự báo, từ sáng 6/11 đến hết ngày 7, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm, cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/6h); khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Từ đêm 7/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần. Ngày 8/11, mưa lớn kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm; riêng khu vực Bắc Tây Nguyên 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.