Bão Yagi giảm cấp khi đổ bộ vào đất liền

17h hôm nay (7/9), bão số 3 (Yagi) đã suy yếu, giảm từ cấp 13 xuống cấp 11-12, giật cấp 15.

Vị trí siêu bão Yagi lúc 16h ngày 7/9. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão Yagi đang ở trên đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Phủ Liễn (Hải Phòng) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Cát Hải (Hải Phòng) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Văn Lý (Nam Định) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Hải Dương gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Lục Ngạn (Bắc Giang) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11...

Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0h đến 16h ngày 7/9 có nơi trên 100 mm như Cát Bà (Hải Phòng) 215 mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 189 mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 188 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 171 mm, Phủ Dực (Thái Bình) 153 mm, Xuân Thủy (Nam Định) 127 mm...

Trên biển, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến chiều tối ngày 7/9).

Về sóng biển, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 3-5 m. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh - Hải Phòng sóng cao 3-4 m, từ Thái Bình - Ninh Bình 2-3 m. Khu vực ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 m đến 1,5 m.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng/rút do bão. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

Về tình hình mưa, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối 7/9 đến sáng ngày 8/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Chiều và đêm 8/9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Phía Tây Bắc Bộ, từ chiều tối 7/9 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh.

Gió cuốn bay biển hiệu, mái tôn ở TP Hạ Long Bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào Quảng Ninh; gió cực mạnh cuốn bay nhiều biển hiệu quảng cáo, mái tôn... tại thành phố Hạ Long.