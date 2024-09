Sập hầm chui đang xây trên dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Tối 16/9, thông tin với VietNamNet, ông Hoàng Văn Hải, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, xác nhận: Vụ sập cầu chui xảy ra tại công trường thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

"Tôi đang có mặt tại hiện trường", ông Hải nói và cho biết sẽ thông tin chi tiết sau.

Ông Tướng Văn Bích, Bí thư chi bộ thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận (huyện Yen Sơn), xác nhận sự việc sập cầu nêu trên xảy ra trên địa bàn vào khoảng 19h. Ông Bích cũng xác nhận trong vụ tai nạn trên có người bị thương.

Được biết, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có chiều dài gần 105 km, quy mô hai làn xe, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Riêng đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang dài 77 km, mức đầu tư khoảng 6.800 tỷ đồng . Trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 4.500 tỷ đồng , vốn ngân sách địa phương hơn 2.300 tỷ đồng .

Giai đoạn 1, dự án có quy mô thiết kế 2 làn xe cơ giới, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Trên tuyến, thiết kế 7 nút giao liên thông và 3 nút giao bằng; xây dựng 22 cầu, trong đó 16 cầu trên đường cao tốc, 5 cầu trên nhánh nút giao liên thông vượt đường cao tốc và 1 cầu vượt trên đường ngang vượt đường cao tốc, cùng với xây 91 hầm chui trên tuyến chính. Đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang được chia thành 6 gói thầu xây lắp (từ gói XL19 đến XL24).

