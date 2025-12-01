Bảo vệ đường hô hấp, phòng nguy cơ mắc cúm trong mùa mưa kéo dài

Mùa mưa kéo dài năm 2025 là thời điểm các bệnh lý hô hấp tiến triển phức tạp, các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm A đang tăng nhanh trong cộng đồng.

Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, nhất là những người có bệnh mạn tính về hô hấp, cần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cúm, tăng cường miễn dịch thông qua tiêm phòng và xây dựng lối sống lành mạnh.

Điều kiện cho virus cúm phát triển và lây lan

Năm 2025, mùa mưa ở nước ta kéo dài hơn bình thường, đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 12. Mưa lớn kéo dài không chỉ gây ngập lụt, gián đoạn sinh hoạt, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cúm mùa lan rộng trong cộng đồng. Các chuyên gia y tế phân tích khi mưa bão đến, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ giảm và lượng mưa lớn. Đây là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để virus cúm tồn tại lâu hơn trong môi trường.

Tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận gia tăng mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử và ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều địa phương. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, mưa bão khiến người dân phải sinh hoạt trong không gian kín, ít thông khí, làm tăng nguy cơ lây lan qua đường hô hấp. Theo thông tin từ sau đại dịch Covid-19, miễn dịch cộng đồng có nhiều biến động, cộng thêm sự xuất hiện của biến thể cúm mới, làm nguy cơ dịch cúm trở nên khó lường hơn.

Chuyên gia y tế dự báo dịch cúm năm 2025-2026 có thể kéo dài hơn bình thường, thậm chí xuất hiện nhiều đợt nhỏ liên tiếp với sự lưu hành đồng thời của cả cúm A và cúm B. Vì vậy, người dân cần chủ động phòng bệnh sớm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những tháng cuối năm - thời điểm cao điểm của mưa bão.

Lời khuyên từ chuyên gia y tế để phòng bệnh cúm mùa

Cúm mùa không phải cảm lạnh thông thường, mà là bệnh do virus gây ra, thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như: Sốt, nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ, ho và đau họng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đối với những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, cúm chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và người bệnh có thể tự bình phục sau 7-10 ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với những người có hệ miễn dịch yếu, người cao tuổi, việc mắc cúm có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề.

Đặc biệt, người có bệnh hô hấp mạn tính như hen phế quản, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) hay lao phổi cần cẩn trọng với cúm mùa. Việc mắc cúm có thể gây tổn thương hô hấp nặng, thậm chí tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Theo chuyên gia y tế, tiêm vaccine cúm là biện pháp bảo vệ hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt quan trọng với những người có bệnh nền mạn tính.

Chuyên gia y tế cho biết để phòng tránh cúm hiệu quả, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ càng sớm càng tốt. Trong đó, tiêm vaccine cúm là biện pháp bảo vệ hiệu quả, tạo “lá chắn” miễn dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng. Với những người có bệnh hô hấp mạn tính, việc tiêm vaccine cúm hàng năm càng quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ nhiễm cúm và giảm thiểu biến chứng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết việc tiêm phòng vaccine cúm đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm và giảm tỷ lệ tử vong do cúm từ 70% đến 80%.

Bên cạnh tiêm phòng, người dân nên chuẩn bị sẵn khẩu trang, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để dùng khi cần thiết.

Trong mùa mưa, chuyên gia khuyên người dân rửa tay thường xuyên, đồng thời giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng và khử trùng các vật dụng thường xuyên chạm vào. Đồng thời để hạn chế lây lan qua đường hô hấp, người dân nên tránh để bị ướt mưa và nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Sau mùa mưa, người dân vẫn nên duy trì thói quen vệ sinh, đảm bảo không gian sống khô thoáng. Chuyên gia y tế cho biết người chưa tiêm chủng nên thực hiện tiêm phòng cũng như duy trì việc tiêm nhắc lại hàng năm để đảm bảo hiệu quả bảo vệ liên tục. Bên cạnh đó, việc ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi và vận động hợp lý cũng là giải pháp hiệu quả để tăng sức đề kháng, phòng ngừa cúm mùa. Chuyên gia khuyến cáo nếu có triệu chứng như sốt, ho, đau đầu, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, không được tự ý dùng thuốc.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu không ngừng nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần truyền thông nâng cao nhận thức để giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh hơn.