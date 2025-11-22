Đối tượng Lập và anh M.H.K. cùng là nhân viên bảo vệ của quán Đăng Quân làm nhiệm vụ giữ xe, trong lúc dẫn xe cho khách, hai người phát sinh mâu thuẫn cự cãi và xông vào đánh nhau.

Hình ảnh xô xát giữa Dương Thành Lập và anh M.H.K được camera của quán ghi lại. Ảnh: TTXVN.

Công an phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Thành Lập (sinh năm 1996, trú phường An Bình, thành phố Cần Thơ) để làm rõ hành vi giết người do mâu thuẫn cá nhân giữa Lập và đồng nghiệp tại một quán ăn ở phường Tân An.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 55 phút ngày 20/11, tại bãi xe của quán Đăng Quân, ở phường Tân An, đối tượng gây án là Dương Thành Lập.

Theo hình ảnh từ camera của quán ghi lại, thời điểm này, Lập và anh M.H.K. (sinh năm 2007, trú tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ) cùng là nhân viên bảo vệ của quán Đăng Quân làm nhiệm vụ giữ xe. Trong lúc dẫn xe cho khách, cả hai phát sinh mâu thuẫn cự cãi và xông vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Lập đã lấy dao Thái đâm liên tiếp vào người K. Anh K. bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, gây tràn màn dịch màng phổi, tại vị trí vết thương phần lưỡi dao còn dính trong người nạn nhân.

Nạn nhân K. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế Lập đưa về trụ sở làm việc. Qua làm việc ban đầu, Lập thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.