Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, quy tụ 3 cơ quan báo chí trong một hệ thống quản trị thống nhất.

Theo quyết định mới, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 3 cơ quan báo chí trực thuộc gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Cùng với 3 cơ quan báo chí, bộ máy có 4 đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung gồm Văn phòng, Phòng Thư ký - Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật - Công nghệ và Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông.

Ba đơn vị báo chí có tổng cộng 20 phòng chuyên môn phục vụ sản xuất. Cơ quan được chủ động sắp xếp tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng phù hợp thực tế, nhưng giữ nguyên tổng số 20 phòng và tránh trùng lặp chức năng.

Mô hình mới kế thừa kết quả hợp nhất 6 cơ quan báo chí của thành phố, hướng tới tổ chức sản xuất chuyên sâu và phát triển trên môi trường số. Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số được đặt trong chiến lược phát triển chung.

Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng Báo điện tử Kinh tế và Đô thị được tổ chức trong một hệ thống quản trị thống nhất.

Trong đó, Báo Hànộimới phát huy thế mạnh báo Đảng, chính luận, phân tích và bình luận. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tập trung phát triển các chương trình phát thanh, truyền hình và sản phẩm nghe nhìn đa nền tảng. Báo điện tử Kinh tế và Đô thị tiếp tục thế mạnh về kinh tế, quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.

Cơ quan sẽ quản lý thống nhất về tổ chức, nhân sự, nội dung, tài chính, tài sản, công nghệ và dữ liệu. Các đơn vị trực thuộc được chủ động sản xuất, biên tập, xuất bản, phát sóng và phát triển sản phẩm trong phạm vi được phân cấp.

Mô hình cũng hướng tới xây dựng tòa soạn hội tụ, kho tư liệu số và Trung tâm dữ liệu truyền thông Thủ đô, đồng thời phát triển podcast, video, nội dung số và nền tảng Hanoi On. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng có kiểm soát trong những khâu phù hợp.

Quá trình triển khai thực hiện theo lộ trình, gắn với hoàn thiện quy chế, phân cấp trách nhiệm và các thủ tục về giấy phép, nhằm duy trì hoạt động thông tin, xuất bản, phát sóng liên tục và phát triển hệ sinh thái nội dung số đến năm 2030.