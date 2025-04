Bạo lực leo thang, Haiti duy trì tình trạng khẩn cấp

Hơn 260 người đã thiệt mạng chỉ trong 2 tháng qua do các vụ tấn công vũ trang tại khu vực phía Nam thủ đô Port-au-Prince của Haiti, theo báo cáo mới nhất từ Liên Hợp Quốc.

Trước tình hình này, Hội đồng Chuyển tiếp Tổng thống (CPT) đã công bố gói biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với làn sóng bạo lực đang đẩy quốc gia Caribe này vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất lịch sử.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Caribe dẫn tuyên bố của Chủ tịch CPT Fritz Alphonse Jean cho biết việc duy trì tình trạng khẩn cấp nhằm mục đích để lực lượng an ninh có thêm quyền hạn đối phó với băng đảng, đồng thời CPT triển khai 3 sáng kiến then chốt gồm thành lập Cơ quan Tình báo quốc gia và Hội đồng An ninh - Quốc phòng, phê duyệt “ngân sách chiến tranh” đặc biệt cho công tác an ninh và xây dựng mạng lưới trung tâm bảo trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực.

Ông Jean nhấn mạnh Haiti đang đối mặt cuộc khủng hoảng chưa từng có và kêu gọi người dân đoàn kết để cứu đất nước.

Theo báo cáo chung của Văn phòng LHQ tại Haiti (BINUH) và Cao ủy Nhân quyền LHQ, từ ngày 27/1 đến 27/3, bạo lực băng nhóm đã tước đi mạng sống của 262 người, 53% các nạn nhân là dân thường. Bên cạnh đó, 66 người khác cũng bị thương, 200 ngôi nhà bị phá hủy, 3.000 người phải di tản. Băng nhóm tội phạm đã thực hiện nhiều vụ thảm sát dã man, trong đó nạn nhân bị hành quyết tại nhà, thiêu xác, phụ nữ và trẻ em bị xâm hại tình dục.

Bà Maria Isabel Salvador - Đại diện đặc biệt của LHQ tại Haiti - mô tả đây là “chiến dịch khủng bố có hệ thống nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi·, khi các băng nhóm tìm cách mở rộng địa bàn kiểm soát từ Kenscoff sang khu vực Pétion-Ville giàu có.

Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) ngày 8/4 tuyên bố buộc phải đóng cửa 2 cơ sở y tế ở Port-au-Prince sau khi đoàn xe cứu thương bị bắn hơn 15 phát đạn vào tháng 3. Ông Benoît Vasseur - Trưởng phái bộ MSF - gọi đây là “quyết định đau đớn” khi nhu cầu điều trị đang tăng vọt.

Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, tình hình bạo lực tại Haiti trong năm 2024 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng với 5.626 người thiệt mạng, 2.213 người bị thương và 1.494 người bị bắt cóc - những con số này đều tăng đáng kể so với năm trước.

Cuộc khủng hoảng an ninh đã buộc cựu Thủ tướng Ariel Henry phải từ chức vào đầu năm 2024. Ông Henry lên nắm quyền năm 2021 sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Mặc dù CPT đã được thành lập nhằm thúc đẩy hòa bình và tổ chức bầu cử sau một thập kỷ gián đoạn, và lực lượng cảnh sát quốc tế do Kenya dẫn đầu được LHQ hậu thuẫn đã có mặt, tình hình bạo lực tại quốc gia này vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.