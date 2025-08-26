Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Kajiki quét qua Hải Nam: Cây đổ, ngập lụt diện rộng

  • Thứ ba, 26/8/2025 07:35 (GMT+7)
Bão Kajiki đã quét qua bờ biển của tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, vào tối 24/8, ảnh hưởng tới hơn 100.000 người.

bao Kajiki anh 1

Cây cối gãy đổ do bão Kajiki, tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc, ngày 25/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tin từ cuộc họp báo ngày 25/8 của chính quyền tỉnh, bão đi qua các khu vực ven biển từ thành phố du lịch Tam Á tới huyện tự trị dân tộc Lê Đông và hướng về các khu vực ven biển Trung và Bắc của Việt Nam.

Số liệu sơ bộ cho thấy khoảng 102.500 người tại Hải Nam đã chịu ảnh hưởng, nhưng tính đến 9h ngày 25/8 chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Bão đã gây thiệt hại cho đường sá, hệ thống cấp nước, điện và thông tin liên lạc tại nhiều thành phố và huyện. Nhiều khu vực ghi nhận cây cối ngã đổ, bật gốc và ngập lụt trên diện rộng.

bao Kajiki anh 2

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp cây đổ trên đường khi bão Kajiki quét qua Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc, ngày 25/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước tình hình trên, hơn 10.000 quân nhân, cảnh sát vũ trang và lính cứu hỏa đã được huy động hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Hơn 770.000 đơn vị vật tư cứu hộ khẩn cấp cũng đã được phân bổ để hỗ trợ công tác phòng chống lụt bão, cứu trợ và dọn dẹp đường sá tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Giao thông công cộng trên toàn tỉnh đang dần được khôi phục. Sân bay quốc tế Sanya Phoenix đã hoạt động trở lại bình thường, trong khi 3 cảng lớn ở thủ phủ Hải Khẩu dự kiến mở cửa trở lại trong ngày.

