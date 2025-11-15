Bảo hiểm và dư địa khơi thông dòng vốn dài hạn tăng trưởng kinh tế

“Điều Việt Nam cần lúc này không chỉ là tăng trưởng, mà là một nền kinh tế đủ minh bạch, đủ chiều sâu để thu hút dòng vốn dài hạn”.

Đó là nhận định của ông Kevin Kwon, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, tại Vietnam Future Economy Summit do Bloomberg Businessweek tổ chức. Nhận định này mở ra một góc nhìn khác về động lực tăng trưởng mới của Việt Nam: Vốn dài hạn và vai trò quan trọng của ngành bảo hiểm.

Ngành bảo hiểm - “nhà đầu tư thầm lặng” của nền kinh tế

Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề của tăng trưởng, khi nền kinh tế ghi nhận những tín hiệu tích cực trên nhiều phương diện. Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý III/2025 ước tăng 8,23% so với cùng kỳ; vốn FDI đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, Việt Nam cần củng cố khả năng chống chịu và mở rộng dòng vốn ổn định, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Trong đó, bảo hiểm được xem như “hạ tầng mềm” kết nối tài chính, an sinh và phát triển.

Nếu như trước đây, bảo hiểm thường được nhìn nhận chủ yếu ở vai trò “lá chắn tài chính” cho người dân và doanh nghiệp, hiện nay, ngành này còn là nguồn cung ứng vốn dài hạn đáng kể cho nền kinh tế.

Ông Kevin Kwon chia sẻ tại Vietnam Future Economy Summit - Bloomberg Businessweek Vietnam 2025.

“Là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, chúng tôi không chỉ là doanh nghiệp tái đầu tư vốn mà còn mang đến chất xúc tác cho tăng trưởng bền vững. Riêng quý I/2025, ngành bảo hiểm đã tái đầu tư 860 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế và Prudential đóng góp gần 183 nghìn tỷ đồng . Điều chúng tôi theo đuổi không chỉ là tăng trưởng, mà là một nền kinh tế minh bạch hơn, quản trị tốt hơn và có khả năng thu hút nhiều dòng vốn dài hạn cho tương lai Việt Nam”, ông Kevin Kwon, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ tại Vietnam Future Economy Summit ngày 14/11 vừa qua.

Theo ông Kevin, dòng vốn này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tài chính, mà đang được tái đầu tư có trách nhiệm vào các trụ cột của phát triển bền vững như hạ tầng, y tế, năng lượng xanh và giáo dục. Đây chính là các lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam ưu tiên trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, hướng đến một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và cân bằng giữa tăng trưởng với an sinh xã hội.

Với đặc tính ổn định và dài hạn, dòng vốn bảo hiểm góp phần củng cố nền tảng tài chính, giảm rủi ro chu kỳ và tăng tính bền vững cho tăng trưởng, yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn mới.

Prudential một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam đóng góp cho tăng trưởng bền vững.

Dư địa chưa được khai phá của ngành bảo hiểm Việt Nam

Theo nghiên cứu “Beyond Coverage - The Social and Economic Impact of Insurance in ASEAN” do Prudential công bố tháng 9/2025, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm của Việt Nam hiện khoảng 3% GDP, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu 6,7%. Điều này cho thấy dư địa phát triển của ngành tại Việt Nam còn rất lớn.

Dựa theo báo cáo, nếu độ phủ bảo hiểm tăng 50%, GDP bình quân đầu người có thể tăng 4,1%; và nếu tăng gấp ba, GDP có thể tăng thêm 17,4%.

Những số liệu này phản ánh rõ thực tế rằng bảo hiểm là một trong những đòn bẩy thúc đẩy phát triển bền vững, khi vừa giúp hộ gia đình ổn định trước rủi ro, vừa khơi thông dòng vốn dài hạn cho nền kinh tế. Song song đó, các chính sách mới cũng đang củng cố khung thể chế cho sự chuyển dịch này.

Tháng 5/2025, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân chính thức khẳng định dòng vốn tư nhân là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, mở ra cơ hội mới cho các định chế tài chính như bảo hiểm tham gia sâu hơn vào chiến lược quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Cũng tại Vietnam Future Economy Summit, ông Kevin Kwon chia sẻ về tầm nhìn dài hạn của Prudential: “Prudential đang quay về giá trị cốt lõi: Khôi phục niềm tin và xây nền tảng vững chắc cho tương lai. Tôi tin rằng khi doanh nghiệp làm đúng, họ sẽ thu hút được dòng vốn ổn định và tạo ra tăng trưởng bao trùm. Với tầm nhìn dài hạn của ngành bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi đồng hành cùng các ưu tiên phát triển của Việt Nam và sẵn sàng góp sức vào những dự án chiến lược như Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Sự thịnh vượng của Việt Nam cũng chính là thành công của chúng tôi”.

Hơn 26 năm gắn bó với thị trường, Prudential không chỉ là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, mà còn là một trong những nhà đầu tư dài hạn quan trọng của Việt Nam. Thông qua đầu tư cho tương lai dài hạn, nâng cao năng lực tài chính cộng đồng và xây dựng niềm tin vững chắc, doanh nghiệp đang đóng góp vào nền tảng phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam theo đuổi.