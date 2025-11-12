Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Fung-Wong suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

  • Thứ tư, 12/11/2025 09:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 7h ngày 13/11, bão trên vùng biển của Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bao Fung-Wong Bao 14 anh 1

Hướng đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Bão số 14 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc), sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 25-30 km/h.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

