Bão Francine tăng cấp siêu tốc, dịch chuyển đường đi

Bão Francine đã tăng cường độ lên thành bão cấp 2, với sức gió mạnh nhất liên tục là 160 km/h, Trung tâm Bão Quốc gia của Mỹ cho biếttrong bản cập nhật lúc 17 giờ chiều 11/9.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy bão Francine và các dạng thời tiết khác trên khắp Đại Tây Dương hôm 11/9. Ảnh: RAMMB/CIRA.

Cơn bão cách Morgan City, bang Louisiana khoảng 65 km và cách New Orleans khoảng 160 km, di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 27 km/h. Theo trung tâm bão, dự kiến ​​bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài giờ tới.

Tăng cấp nhanh

Trung tâm cho biết "Sau khi đổ bộ, bão dự kiến ​đi qua đông nam Louisiana vào đêm 11/9 (theo giờ địa phương), sau đó di chuyển về phía bắc qua Mississippi vào ngày và đêm 12/9”.

Với gia tăng cường độ này, Francine chính thức trải qua "quá trình tăng cường nhanh chóng", nghĩa là sức gió cực đại của bão đã tăng ít nhất 56 km/h trong 24 giờ. Đây là cơn bão Đại Tây Dương thứ ba tăng cường nhanh chóng trong năm nay.

Quá trình tăng cường nhanh chóng là một trong những đặc điểm phản ánh khí hậu ấm hơn đang tác động đến bão.

Ngoài việc tăng cường nhanh chóng trong những giờ cuối trước khi đổ bộ, bão Francine cũng đang dịch chuyển xa hơn về phía đông so với các dự báo trước đó. Cả hai yếu tố này sẽ kết hợp để tạo ra gió mạnh hơn và tác động đáng kể hơn ở khu vực Greater New Orleans vào đêm 11/9. Dự kiến ​​tâm bão Francine đi qua cách New Orleans 80 km về phía tây trong những giờ tới, điều này sẽ đưa thành phố vào phía bên phải của cơn bão, nơi có gió mạnh nhất và thường đối mặt điều kiện thời tiết tồi tệ nhất.

Ảnh: National Hurricane Center.

Gió bão kéo dài 56 km từ tâm bão, vì vậy có khả năng New Orleans sẽ chứng kiến ​​một số đợt gió bão liên tục và có khả năng có gió giật mạnh. Đảo Eugene, trên bờ biển Louisiana, cách Morgan City khoảng 32 km về phía nam và cách New Orleans 128 km về phía tây nam, đã ghi nhận một cơn gió giật mạnh 170 km/h vào đầu ngày.

Các hãng hàng không đã hủy tất cả các chuyến bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans hôm 11/9 và một số chuyến bay khác đã bị hủy vào sáng 12/9, theo bản cập nhật tình hình vào giữa trưa trên trang web của sân bay.

Sân bay đang theo dõi tình hình nhưng sẽ vẫn mở cửa "trừ khi tình hình trở nên không an toàn".

Bản cập nhật cho biết "Các hãng hàng không riêng lẻ sẽ quyết định xem có nên hủy chuyến bay hay tiếp tục hoạt động hay không và khi nào sẽ hủy chuyến bay hoặc tiếp tục hoạt động dựa trên điều kiện thời tiết trong khu vực".

Thị trưởng New Orleans LaToya Cantrell nói trong cuộc họp báo hôm 11/9 rằng thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bão Francine. Ảnh: WDSU.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Trước đó, các nhà dự báo Mỹ đã cảnh báo mối đe dọa về mực nước dâng cao có khả năng gây chết người, lũ lụt trên diện rộng và gió mạnh phá hủy dọc theo bờ biển phía bắc Vịnh Mexico.

Các công ty dầu khí phải đóng cửa khai thác ở Vịnh Mexico, trong khi nhiều trạm xăng dán ván ép lên cửa sổ tại thành phố Morgan, Louisiana.

Cả Thống đốc Louisiana Jeff Landry và Thống đốc bang Mississippi Tate Reeves đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp - nhằm cho phép nhanh chóng triển khai nguồn lực cứu trợ thiên tai.

Hôm 10/9, ông Landry cảnh báo cư dân quanh miền Nam Louisiana, thủ phủ đông dân - Baton Rouge và khu vực lân cận New Orleans, nên "khóa chặt cửa" và hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng.

Khi bão đổ bộ, ông khuyên người dân nên ở yên trong nhà thay vì đi ra đường ngập nước - cản trở lực lượng cứu hộ hoặc đội điện lực làm việc, sửa chữa.

Morgan City, bang Louisiana, ngày 11/9. Ảnh: New York Times.

New Orleans, bang Louisiana, ngày 11/9. Ảnh: New York Times.

Ông cũng cho biết Lực lượng Vệ binh Quốc gia Louisiana đang được triển khai đến các giáo xứ có thể bị ảnh hưởng bởi bão Francine.

Họ được trang bị thực phẩm, nước uống, gần 400 xe tải chạy được trong vùng nước sâu, khoảng 100 chiếc thuyền và 50 máy bay trực thăng để ứng phó với cơn bão.

Trong khi đó, cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Mississippi cho biết họ đã phân phát hơn 100.000 bao cát đến khu vực phía nam của tiểu bang. Một số trường học phải đóng cửa vào hôm 11-12/9.

Các bao cát đã được tình nguyện viên phân phát cho những người hy vọng bảo vệ nhà cửa khỏi nguy cơ lũ lụt.

Wayne Grant (33 tuổi) - một cư dân đang nhặt bao cát, chuyển đến New Orleans vào năm 2023 - chia sẻ căn hộ cho thuê thấp tầng của anh từng bị ngập lụt trong cơn bão trước. Vì vậy, anh không muốn mạo hiểm lần này.

"Nó như 'cú đá trúng mặt'. Kể từ đó, chúng tôi luôn theo dõi thời tiết", Grant nói.

Francine là cơn bão thứ 6 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay và là cơn bão đầu tiên sau gần một tháng. Brad Reinhart, chuyên gia cấp cao về bão tại Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cho biết có nguy cơ nước dâng gây chết người cũng như gió mạnh cấp bão gây thiệt hại.