Báo động cho Song Joong Ki

“Bogota: City of the Lost”, dự án có Song Joong Ki vừa ra mắt bị giới phê bình chê bai thậm tệ. Diễn xuất của tài tử vài năm qua luôn bị chê mờ nhạt, kém ấn tượng.

Sau nhiều năm “đắp chiếu”, Bogota: City of the Lost với sự tham gia của tài tử Song Joong Ki vừa được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2024. Song trái với kỳ vọng, bộ phim gần như bị ghẻ lạnh.

Các cây viết về phim nhận định Bogota: City of the Lost là thảm họa. Thậm chí, trên SCMP, nhà phê bình James Marsh chấm 1 sao kèm những lời nhận xét không mấy hay ho cho kịch bản lẫn màn thể hiện của dàn diễn viên, trong đó có Song Joong Ki.

Song Joong Ki gây thất vọng

Bogota: City of the Lost lấy bối cảnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF tàn phá nền kinh tế Hàn Quốc vào cuối thập niên 1990. Nhiều người dân xứ kim chi lâm vào hoàn cảnh bi đát. Khi đó, chàng trai 19 tuổi Kook Hee (Song Joong Ki) cùng cha mẹ anh quyết định di cư sang Bogota, Colombia để tìm ra một khởi đầu mới.

Biến cố ập tới khi gia đình Kook Hee bị cướp sạch toàn bộ tiền tiết kiệm tại sân bay. Họ vất vả kiếm ăn qua từng ngày. Lúc này, cha của Kook Hee buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn cũ là ông Park (Kwon Hae Hyo), người đã tạo dựng được chỗ đứng trong ngành kinh doanh hàng may mặc.

Bộ phim Bogota: City of the Lost có Song Joong Ki bị chê thảm họa. Ảnh: Plus M Entertainment.

Song thay vì thuê cha Kook Hee, ông chủ của Park lại ưu ái chàng trai trẻ. Cookie (tên gọi khác của Kook Hee) bắt đầu học ngôn ngữ mới và từng bước thâm nhập vào thị trường chợ đen, thực hiện những giao dịch mờ ám với nhiều nhân viên hải quan cùng các thành phần tội phạm khác trong thế giới ngầm tại Bogota.

Tầm ảnh hưởng của Kook Hee ngày càng mở rộng, khiến cho không ít thành viên trong tổ chức tỏ ra lo lắng, trong đó có Lil Park (Park Ji Hwan) và Soo Young (Lee Hee Joon). Những người này tìm mọi cách để cản bước Kook Hee.

Cùng lúc đó, cha của Kook Hee lại sa vào ma túy và bỏ rơi gia đình.

Bogota: City of the Lost khai thác chủ đề tội phạm, do Kim Seong Je đạo diễn, đặt ra rất nhiều vấn đề nhưng không giải quyết tới nơi tới chốn. Do vậy, dự án có phần lê thê, kịch bản rời rạc và không mang lại sự hồi hộp, hấp dẫn, theo SCMP. Thậm chí, tờ này còn dùng từ “tệ hại, thảm họa” khi đánh giá về bộ phim của Kim Seong Je.

Tác phẩm được quay ở Colombia nhưng lại không có một diễn viên bản địa nào. Song Joong Ki là ngôi sao hiếm hoi trong dự án này song diễn xuất của anh không được đánh giá cao.

Nhân vật Kook Hee dưới màn thể hiện của tài tử khá mờ nhạt. Sự thay đổi trong diễn biến tâm lý của một chàng trai trẻ trở thành trùm tội phạm, độc đoán trong thế giới ngầm, không được khắc họa rõ nét.

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2024, phim không được giới phê bình đón nhận. Không ít cây viết về phim lo lắng cho tương lai khá bất định của Bogota: City of the Lost khi ra rạp trong thời gian tới đây.

Bogota: City of the Lost khởi động vào tháng 1/2020, nhưng nhiều lần bị trì hoãn lịch quay lẫn phát hành, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tác phẩm bị “đắp chiếu” trong nhiều năm liền và chịu thiệt hại nặng nề.

Vấn đề của Song Joong Ki

Những năm gần đây, Song Joong Ki cơ cơ hội góp mặt ở nhiều dự án phim được đầu tư mức kinh phí “khủng” hàng chục triệu USD như Space Sweepers, Vincenzo hoặc quay bối cảnh quốc tế như My Name is Loh Kiwan, Bogota: City of the Lost. Tài tử sinh năm 1985 cho thấy nỗ lực thử thách bản thân khi tìm kiếm những nhân vật có số phận, màu sắc khác nhau. Mặt khác, Song Joong Ki cũng chăm chỉ học thêm nhiều ngoại ngữ để phù hợp với vai diễn.

Song diễn xuất của tài tử vẫn luôn là điểm gây tranh cãi. Ở Space Sweepers, Song Joong Ki chỉ dừng ở mức tròn vai. Đến Vincenzo, tài tử bị chê mờ nhạt, không có gì nổi bật hơn màn trình diễn của anh cách đây nhiều năm trong Hậu duệ mặt trời. Không chỉ vậy, ngoại hình có phần thư sinh của Song Joong Ki được cho là không phù hợp với Vincenzo Cassano, một luật sư lớn lên từ hang ổ mafia Italy. Rating phim trồi sụt, phần nào phản ánh chất lượng không ổn định của series.

Một cảnh phim có Song Joong Ki trong dự án My Name is Loh Kiwan. Ảnh: Netflix.

My Name is Loh Kiwan, ra mắt vào đầu năm nay cũng không mấy khả quan. Nhân vật Kiwan dưới cách thể hiện của Song Joong Ki khiến người xem thất vọng. Chuyện tình yêu giữa Kiwan và cô gái Marie (Choi Seong Eun) không đủ thuyết phục khán giả hay mang lại cảm xúc thực sự. Cả hai không tạo “phản ứng hóa học” cần thiết, dù có cả cảnh nóng.

Tờ Maekyung thậm chí chấm bộ phim 4,5/10 điểm kèm nhận xét: “Một dự án đáng thất vọng, thiếu chiều sâu của sự lãng mạn và không nắm bắt được cảm xúc nhân vật”. Trước những chỉ trích nhắm đến dự án, nam diễn viên cho biết anh bất ngờ khi bộ phim nhận phản ứng thiếu tích cực.

"Một số khán giả cho rằng bộ phim tâm lý, tình cảm này không phù hợp với tôi. Tôi hiểu những nhận xét đó, vì bản thân đã từng từ chối dự án này bởi lý do tương tự. Nhưng khi xem lại, tôi hy vọng rằng theo thời gian, mọi người có thể đồng cảm hơn, như cách tôi đã làm. Nếu đã xem 2-3 lần mà các bạn vẫn không thích, điều này nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi mong rằng tác phẩm của mình không giống như một chiếc cốc giấy chỉ dùng một lần", Song Joong Ki chia sẻ.

Ngoài phim ảnh, những năm qua, Song Joong Ki cũng nhiều lần trở thành "tâm điểm" truyền thông xứ kim chi xoay quanh những phát ngôn liên quan đến công việc, hôn nhân, con cái. Giữa năm ngoái, câu nói "Đôi khi trong ngành giải trí, làm chồng và làm cha đồng nghĩa bạn sẽ mất việc" của anh bị công chúng phản ứng.