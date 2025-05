Báo chí thế giới ngả mũ trước Lamine Yamal

Ngôi sao 17 tuổi của Barcelona khiến cả châu Âu sững sờ với màn trình diễn siêu hạng trong trận hoà 3-3 trước Inter Milan ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 1/5.

Lamine Yamal đang có phong độ rất cao.

Cơn sốt mang tên Yamal đang lan rộng khắp các mặt báo thể thao toàn cầu sau màn trình diễn chói sáng trong trận bán kết Champions League giữa Barcelona và Inter Milan. Truyền thông quốc tế đồng loạt dành những mỹ từ như “người ngoài hành tinh”, “quái thú không thể thuần hóa”, “truyền cảm hứng” để ca ngợi cầu thủ 17 tuổi, người đóng vai trò trung tâm đưa Barca trở lại thế trận đầy kịch tính.

Màn trình diễn chói sáng trước Inter

Dù hai lần bị dẫn trước, Barcelona vẫn kiên cường vùng lên, phần lớn nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Yamal. Cầu thủ sinh năm 2007 khiến hàng thủ dày dạn kinh nghiệm của đại diện Serie A phải “toát mồ hôi” trong suốt 90 phút.

Trước trận, Yamal gặp vấn đề trong khâu khởi động và suýt không thể ra sân. Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, anh như “hóa phép” để trở thành tâm điểm với tốc độ, kỹ thuật và sự bình tĩnh hiếm có ở một cầu thủ tuổi teen. Từ những pha rê dắt dọc biên phải đến bàn thắng gỡ hòa giúp Barca sống lại hy vọng, Yamal là nhân tố khiến cục diện trận đấu xoay chuyển.

Gazzetta dello Sport (Italy) gọi Yamal là “người ngoài hành tinh”, nhấn mạnh rằng cầu thủ này thi đấu như đang chơi đùa cùng bạn bè ngoài công viên. “Cậu ấy dang tay như đội trưởng, làm chủ nhịp độ trận đấu, và khiến hàng thủ Inter hoàn toàn bất lực,” bài viết mô tả.

A Bola (Bồ Đào Nha) nhấn mạnh: “Cậu ấy gánh cả đội Barca trên vai. Sau bàn gỡ, Yamal suýt nhân đôi cách biệt với cú sút dội xà khiến thủ thành Sommer đứng chôn chân”.

The Times (Anh) viết: “Lamine Yamal truyền cảm hứng cho toàn đội. Ở tuổi 17, cậu ấy thi đấu với sự chững chạc đáng kinh ngạc trong một trận bán kết Champions League đầy áp lực”.

The Guardian ca ngợi Yamal là “một màn trình diễn không tì vết” và nhắc lại lời anh từng nói: “Tôi để lại nỗi sợ ở công viên Mataró từ bé”. Đêm Montjuïc, đúng như vậy, không còn chút sợ hãi nào từ cầu thủ tuổi teen.

Hiếm cầu thủ 17 tuổi nào chơi tốt như Lamine Yamal lúc này.

L'Équipe (Pháp) cũng khẳng định Lamine Yamal hoàn toàn xứng đáng là “cầu thủ hay nhất trận”, dù danh hiệu này thuộc về Denzel Dumfries. Olé (Argentina) dùng cụm từ “quái thú bất trị” để mô tả sự nổi loạn và sức công phá mà Yamal mang đến cho hàng thủ Inter. “Dù là trận thứ 100 trong màu áo Barca, cậu ấy vẫn chơi bóng với tinh thần của một kẻ phá vỡ mọi giới hạn”, tờ báo viết.

The Sun (Anh) không ngần ngại so sánh Yamal với Lionel Messi: “Nếu cậu ấy tiếp tục thi đấu như thế này, những so sánh ấy là không thể tránh khỏi”.

Niềm tự hào mới của Barcelona

Ở tuổi 17, Lamine Yamal có 100 lần ra sân cho đội một Barcelona - một cột mốc mà ít cầu thủ nào đạt được sớm như vậy. Trận đấu vừa qua không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn là minh chứng cho tương lai tươi sáng của Barca khi họ tìm thấy một thủ lĩnh mới trên hàng công.

Màn trình diễn trước Inter cho thấy Yamal không chỉ là một tài năng, mà còn là một cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc. Sau những gì thể hiện, không quá lời khi nói rằng Yamal chính là điểm tựa tinh thầ, ngôi sao với chuyên môn hiếm có của Barcelona.

Trận lượt về tại Giuseppe Meazza sắp tới hứa hẹn là một thử thách cam go, nhưng cũng là cơ hội để Yamal tiếp tục khẳng định mình trên sân khấu lớn nhất châu Âu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, không ai nghi ngờ rằng Yamal hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới của Barcelona và bóng đá thế giới trong tương lai gần.

Các bàn thắng của Barca trong trận gặp Inter Rạng sáng 1/5, Barca hòa 3-3 trước Inter ở bán kết lượt đi Champions League trên sân Lluis Companys.