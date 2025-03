Báo Australia chê HLV Kluivert

Hôm 20/3, Indonesia và Australia chạm trán tại lượt trận thứ 7, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á ở Sydney. Trước trận, truyền thông Australia tỏ ra tự tin mặc dù Indonesia đang có nhiều biến động về nhân sự, đặc biệt là ở băng ghế HLV với sự xuất hiện của Kluivert.

“Vòng loại World Cup 2026 sắp tới không chỉ đơn thuần là một trận đấu giữa hai quốc gia láng giềng, mà còn là sự gặp gỡ của hai HLV tầm thường: Tony Popovic, người bị nghi ngờ về khả năng lựa chọn cầu thủ, và Patrick Kluivert, người có sự nghiệp huấn luyện không mấy thành công", trang The Roar viết.

Truyền thông Australia nhận định rằng "ma thuật" của Kluivert chưa đủ để giúp Indonesia tạo bất ngờ trước đội chủ nhà. “Ngay cả khi Indonesia có phong độ cao nhất, sức mạnh của họ cũng không đủ thuyết phục người hâm mộ", The Roar nhấn mạnh thêm.

Trước đó, HLV Popovic của Australia cũng tỏ ra tự tin trước màn đụng độ với Indonesia: “Chúng tôi có vài ca chấn thương, nhưng tôi tự tin rằng những cầu thủ khác sẽ nắm lấy cơ hội. 3 điểm là mục tiêu quan trọng nhất".

Hôm 17/3, đội tuyển Indonesia đã đặt chân đến Sydney để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với chủ nhà Australia. Đây là một thử thách không hề nhỏ đối với thầy trò HLV Kluivert, trong bối cảnh kỳ vọng từ người hâm mộ và toàn thể người dân Indonesia đặt lên vai họ rất lớn.

Bola nhận định rằng cơ hội giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 của các đội trong bảng C - bao gồm Australia, Indonesia, Bahrain, Saudi Arabia và Trung Quốc - được đánh giá ngang bằng, với mỗi đội sở hữu khoảng 20% khả năng.

Hiện tại, Australia và Indonesia lần lượt xếp thứ 2 và 3 ở bảng C, khoảng cách chỉ là 1 điểm. Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau 0-0.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.